Підвищення пенсій у червні — ПФУ розповів про оновлені суми

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про оновлені суми, які отримає частина українців після підвищення з 1 червня 2023 року. Йдеться про перерахунок виплат деяких працюючих пенсіонерів.

Про це розповіла керівниця Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко.

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Які доплати отримають пенсіонери

За словами представниці Пенсійного фонду, цього місяця пенсіонерам, які продовжують працювати, почнуть виплачувати перераховані пенсії одразу за три місяці (квітень, травень, червень). Проте для декого підвищення може виявитися несуттєвим. Розмір розраховуватиметься залежно від страхового стажу та поточної заробітної платні пенсіонера. Тому підвищення буде індивідуальне і становитиме від 100 гривень до 1,2 тис. гривень, залежно від доходу за останні два роки.

Зарплатню для перерахунку враховуватимуть від 1 липня 2000 року, тобто додатково буде включати два роки останнього періоду перерахунку (з 1 березня 2021-го до 28 лютого 2023-го).

Кому перерахують виплати

Перерахують виплати у червні для тих пенсіонерів, які станом на 1 квітня мають щонайменше 24 місяці страхового додаткового стажу, і після останнього перерахунку виплати минуло не менше двох років.

Окрім того, отримають доплати ті громадяни, які не мали перерахунку упродовж двох років, бо припинили працювати за кілька місяців після останнього перерахунку. Такий перерахунок пенсій включатиме тільки кілька місяців, які працювали, додала Охріменко.

Так, 1 тис. гривень нарахують тим громадянам, які зараз отримують пенсію 5,84 тис. гривень та вийшли на відпочинок, маючи 35 років страхового стажу. У тих, хто має 35 років стажу, розмір коефіцієнту у формулі розрахунку з квітня буде більший. Він становитиме вже не 0,35, а 0,37.

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Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.