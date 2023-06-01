Пенсії в Україні — у червні очікуються надбавки

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У червні 2023 року деякі українські громадяни літнього віку отримають підвищені пенсії. Йдеться про близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про підвищення пенсійних виплат.

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Перерахунок пенсій у червні

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, червневий перерахунок стосуватиметься не всіх працюючих пенсіонерів. Йдеться лише про тих, які після призначення пенсії чи попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці.

"Якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати та в нього за останні 2 роки відбулося збільшення страхового стажу на 24 місяці, то така людина зараз отримає перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально", — зазначили у Мінсоцполітики.

Як зауважили у відомстві, йдеться саме про перерахунок, а не про індексацію, оскільки остання є інструментом підвищення доходів найменш захищених категорій громадян, які не мають інших джерел доходу, окрім пенсій, які виплачує держава.

Перерахунок виплат здійснять заднім числом, оскільки у систему необхідні відомості надходять із запізненням. Виплати зросли у квітні, та лише в червні отримають суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Його здійснять автоматично без необхідності особисто звернення до органів Пенсійного фонду України (ПФУ).

Які суми отримають пенсіонери

Сума перерахунку виплат буде для кожного індивідуальною з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної платні. Розмір пенсії пенсіонерів, що продовжують працювати, вираховується шляхом множення середньої зарплатні, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

У Мінсоцполітики наголосили, що пенсіонерам потрібно розуміти, що якщо вони отримують меншу зарплатню, ніж її платили перед виходом на пенсію, то до уваги братимуть лише стаж, що збільшився. Водночас, у разі якщо заробітна плата виявиться вищою, то під час перерахунку візьмуть до уваги і нову зарплатню, і стаж.

Так, 1 тис. гривень нарахують тим громадянам, які зараз отримують пенсію 5,84 тис. гривень та вийшли на відпочинок, маючи 35 років страхового стажу. У тих, хто має 35 років стажу, розмір коефіцієнту у формулі розрахунку з квітня буде більший. Він становитиме вже не 0,35, а 0,37.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.