Повышение пенсий в июне — ПФУ рассказал об обновленных суммах

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об обновленных суммах, которые получит часть украинцев после повышения с 1 июня 2023 года. Речь идет о перерасчете выплат некоторых работающих пенсионеров.

Об этом рассказала руководитель Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.

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Какие доплаты получат пенсионеры

По словам представительницы Пенсионного фонда, в этом месяце пенсионерам, которые продолжают работать, начнут выплачивать перечисленные пенсии сразу за три месяца (апрель, май, июнь). Однако для некоторых повышение может оказаться несущественным. Размер будет рассчитываться в зависимости от страхового стажа и текущей заработной платы пенсионера. Поэтому повышение будет индивидуальным и составит от 100 гривен до 1,2 тыс. гривен, в зависимости от дохода за последние два года.

Зарплату для перерасчета будут учитывать с 1 июля 2000 года, то есть дополнительно будет включать два года последнего периода перерасчета (с 1 марта 2021-го по 28 февраля 2023-го).

Кому пересчитают выплаты

Пересчитают выплаты в июне для тех пенсионеров, которые на 1 апреля имеют не менее 24 месяцев страхового дополнительного стажа, и после последнего перерасчета выплаты прошло не менее двух лет.

Кроме того, получат доплаты те граждане, которые не имели перерасчета в течение двух лет, потому что прекратили работать через несколько месяцев после последнего перерасчета. Такой перерасчет пенсий будет включать только несколько месяцев, когда работали, добавила Охрименко.

Так, 1 тыс. гривен начислят гражданам, которые сейчас получают пенсию 5,84 тыс. гривен и вышли на отдых, имея 35 лет страхового стажа. У тех, кто имеет 35 лет стажа, размер коэффициента в формуле расчета с апреля будет больше. Он будет уже не 0,35, а 0,37.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.