Пенсії в Україні — кому у квітні виплатили на 400 грн більше

Перерахунок здійснили тим, хто працює, з урахуванням підвищення стажу

На початку квітня 2023 року українським пенсіонерам, які продовжують працювати перерахували виплати. Відповідно до законодавства, ті, хто працюють на заслуженому відпочинку, мають право на перерахунок з урахуванням підвищення стажу.

Це передбачає закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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На скільки підвищаться виплати

Відповідний перерахунок здійснюється щорічно та гарантований 42 статтею вищевказаного закону. Право на нього мають ті громадяни, котрі станом на березень мали мінімум 24 місяці додаткового страхового стажу.

Розміри підвищень для кожного індивідуальні, враховують стаж і розмір офіційної заробітної плати. Розраховуватимуть квітневе підвищення так: помножать середню зарплатню людини, її стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

При цьому деяким працюючим пенсіонерам доведеться залишитися з минулорічним рівнем пенсії. Йдеться про тих, хто має невеликий страховий стаж, якщо розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2,1 тис. грн.

Так, якщо людина вийшла на пенсію 2021 року і за цей період її стаж підвищився на 24 місяці, то перерахунок проведуть:

або тільки з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або лише з урахуванням стажу та зарплати після призначення (перерахунку) пенсії.

На 400 гривень більше отримуватимуть особи, які ще до підвищення мали у своєму доробку 35 років стажу та суму пенсії у 7 тисяч гривень.

Так, якщо громадянин, мав 35 років стажу та розмір пенсії у 5 тисяч гривень, то після перерахунку він почне отримувати 5285 гривень. Таким чином, чим вища пенсія, тим більший може бути обсяг підвищення.

Скільки людей отримали більше

Як повідомляли в уряді, квітневе підвищення пенсій торкнулося 600 тисяч громадян. Хоч перерахунок відбувся автоматично з 1 квітня, проте виплати громадяни отримають у травні.

Дізнатися, скільки додано грошей до пенсії після квітневого перерахунку, можна самостійно, звернувшись за послугою на портал електронних послуг ПФУ за посиланням.

Для цього достатньо авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу, а потім перевірити інформацію про перерахунок у розділі "Моя пенсія".

Більш масштабне підвищення пенсій в країні здійснили у березні, коли розмір збільшення становив 20%, а сума була для кожного українця індивідуальною й залежала від розміру пенсії. Чим вищі пенсії, тим більші були надбавка. Через що багато українців залишились невдоволеними несправедливим підходом. Йдеться про тих, хто отримує мало.

Нагадаємо, ми писали, що у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.