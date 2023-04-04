Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Повышение пенсий в апреле: кому выплатят на 400 грн больше arrow

Повышение пенсий в апреле: кому выплатят на 400 грн больше

4 апреля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому в апреле выплатили на 400 грн больше
Перерасчет произвели работающим с учетом повышения стажа
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В начале апреля 2023 года украинским пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитали выплаты. Согласно законодательству, те, кто работают на заслуженном отдыхе, имеют право на перерасчет с учетом повышения стажа.

Это предусматривает закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

На сколько повысятся выплаты

Соответствующий перерасчет производится ежегодно и гарантирован 42 статьей вышеуказанного закона. Право на него имеют те граждане, которые на март имели минимум 24 месяца дополнительного страхового стажа.

Размеры повышений для каждого индивидуальны, учитывают стаж и размер официальной заработной платы. Рассчитывать апрельское повышение будут так: умножат среднюю зарплату человека, его стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

При этом некоторым пенсионерам придется остаться с прошлогодним уровнем пенсии. Речь идет о тех, кто имеет небольшой страховой стаж, если расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн.

Так, если человек вышел на пенсию в 2021 году и за этот период его стаж повысился на 24 месяца, то перерасчет проведут:

  • или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;
  • или только с учетом стажа и зарплаты после назначения (перерасчета) пенсии.

На 400 гривен больше получат лица, которые еще до повышения имели в своем наследии 35 лет стажа и сумму пенсии в 7 тысяч гривен.

Так, если гражданин имел 35 лет стажа и размер пенсии в 5 тысяч гривен, то после пересчета он начнет получать 5285 гривен. Таким образом, чем выше пенсия, тем больше может быть повышение.

Сколько человек получили больше

Как сообщали в правительстве, апрельское повышение пенсий коснулось 600 тысяч граждан. Хотя перерасчет произошел автоматически с 1 апреля, выплаты граждане получат в мае.

Узнать, сколько добавлено денег к пенсии после апрельского перерасчета, можно самостоятельно, обратившись за услугой на портал электронных услуг ПФУ по ссылке.

Для этого достаточно авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга, а затем проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Более масштабное повышение пенсий в стране было осуществлено в марте, когда размер увеличения составил 20%, а сумма была для каждого украинца индивидуальной и зависела от размера пенсии. Чем выше пенсии, тем больше была надбавка. Из-за чего многие украинцы остались недовольны несправедливым подходом. Речь идет о тех, кто получает мало.

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB