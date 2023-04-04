Пенсии в Украине — кому в апреле выплатили на 400 грн больше

Перерасчет произвели работающим с учетом повышения стажа

В начале апреля 2023 года украинским пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитали выплаты. Согласно законодательству, те, кто работают на заслуженном отдыхе, имеют право на перерасчет с учетом повышения стажа.

Это предусматривает закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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На сколько повысятся выплаты

Соответствующий перерасчет производится ежегодно и гарантирован 42 статьей вышеуказанного закона. Право на него имеют те граждане, которые на март имели минимум 24 месяца дополнительного страхового стажа.

Размеры повышений для каждого индивидуальны, учитывают стаж и размер официальной заработной платы. Рассчитывать апрельское повышение будут так: умножат среднюю зарплату человека, его стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

При этом некоторым пенсионерам придется остаться с прошлогодним уровнем пенсии. Речь идет о тех, кто имеет небольшой страховой стаж, если расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн.

Так, если человек вышел на пенсию в 2021 году и за этот период его стаж повысился на 24 месяца, то перерасчет проведут:

или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;

или только с учетом стажа и зарплаты после назначения (перерасчета) пенсии.

На 400 гривен больше получат лица, которые еще до повышения имели в своем наследии 35 лет стажа и сумму пенсии в 7 тысяч гривен.

Так, если гражданин имел 35 лет стажа и размер пенсии в 5 тысяч гривен, то после пересчета он начнет получать 5285 гривен. Таким образом, чем выше пенсия, тем больше может быть повышение.

Сколько человек получили больше

Как сообщали в правительстве, апрельское повышение пенсий коснулось 600 тысяч граждан. Хотя перерасчет произошел автоматически с 1 апреля, выплаты граждане получат в мае.

Узнать, сколько добавлено денег к пенсии после апрельского перерасчета, можно самостоятельно, обратившись за услугой на портал электронных услуг ПФУ по ссылке.

Для этого достаточно авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга, а затем проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Более масштабное повышение пенсий в стране было осуществлено в марте, когда размер увеличения составил 20%, а сумма была для каждого украинца индивидуальной и зависела от размера пенсии. Чем выше пенсии, тем больше была надбавка. Из-за чего многие украинцы остались недовольны несправедливым подходом. Речь идет о тех, кто получает мало.

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.