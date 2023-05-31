Підвищення тарифів на електрику — експерти вказали на головні недоліки

Комунальні платіжки громадян. Фото: Новини.LIVE

В Україні влада підвищенням тарифів на електричну енергію створює проблеми для споживачів та загалом держави. Так вважають експерти сфери енергетики, наголошуючи на відсутності оприлюднення розрахунків нових цін.

Про це розповів керівник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, пише "Канал 24".

Читайте також:

Ключові недоліки нових тарифів

Спеціаліст переконаний, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Оскільки ціноутворення непрозоре, адже не надають жодних розрахунків.

"Люди не розуміють, за що цей тариф і чому він саме такий. Навіть я не розумію, чесно. Жодних розрахунків не показано", — зауважив фахівець.

За умови підвищення на той рівень єдиного тарифу, який пропонує влада, українці доплачуватимуть 150 — 250 гривень додатково.

Що пропонують фахівці

Експерт вважає, що вартість струму повинна відповідати ринковій і залежати від часу доби.

"Ціна в Україні змінюється від 1 до 5 гривень протягом різного часу доби. Вона може бути дорожче, а може бути за певних умов навіть дешевше", — пояснив він.

Так, для населення встановлено фіксований тариф, а для індустрії є ринок, де торгують електрикою. За умови запровадження чесних ринкових тарифів, громадяни, які не мають коштів, отримували б субсидію від держави, і все було б прозоро.

Фахівець нагадав, що на воєнний час і пів року після в Україні діє заборона на підвищення тарифів. Деякі депутати вважають це прямим порушенням того, що ухвалював парламент.

"Це взагалі неприпустимо. Я зараз не можу спрогнозувати, що відбудеться, тому що дуже дивна колізія і рішення регулятора, — заявив Олександр Харченко.

Нові тарифи на електроенергію

Хоч у Міненерго заявляють, що уряд затвердив підвищення тарифів на електрику для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня, однак офіційної заяви ще не було. Там зазначили, що збільшення цін було спричинене збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Нагадаємо, також у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг раніше допускали, що підвищення тарифу на електричну енергію для населення можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.