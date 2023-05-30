Тарифи електрику — у Раді розповіли, як зміняться ціни

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

Для українців готують підвищення тарифу на електроенергію вже з червня 2023 року. Експерти оцінили, як зміниться сума у платіжках, якщо таки встановлять єдину ціну для всіх.

Відповідні підрахунки озвучили у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) для українських ЗМІ.

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Як зміняться суми у платіжках

Так, за словами члена профільного комітету Сергія Нагорняка, якщо тариф на електрику подорожчає, як пропонують до 2,88 грн за кВт/год, то українським споживачам доведеться платити більше у середньому на 150-200 грн.

Як зауважив член комітету з питань енергетики та ЖКП, в Україні не просто хочуть переглянути ціни на електроенергію, а відмовитися від колишньої диференціації, встановивши єдиний тариф для всіх без винятків побутових споживачів.

Він зауважив, що у питанні підвищення цін поріг забирається, за твердженням енергетиків та регулятора, з метою спрощення обліку. Так, за наявності порогу до 150 кВт та вище, могли бути деякі маніпуляції.

"Для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг та роблять єдиний тариф для всього населення — 2,88 гривні. У середньому ціна зросте десь на 150-200 гривень для середньостатистичного споживача", — пояснив він.

При цьому держава надалі допомагатиме найбільш уразливим категоріям населення. Ті, хто отримував житлові субсидії, продовжуватиме їх отримувати і після перегляду рівня тарифів на електрику.

Нині тариф для споживачів становить:

1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання у 250 кВт/год;

1,68 грн/кВт/год — якщо обсяги споживання перевищують показник у 250 кВт/год.

Що пропонує влада

Хоч досі офіційного рішення з приводу цін немає, проте Національна комісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) активно готується до коригування вартості тарифів електроенергію у червні.

Регулятор виступив з пропозицією запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію чинних тарифів на електрику для населення ще на місяць, до 31 травня.

Днями підвищили тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Ухвалене рішення передбачає збільшення тарифів у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні цього року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф має підвищитися у середньому на 25-50%.

Нагадаємо, також у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг раніше допускали, що підвищення тарифу на електричну енергію для населення можуть знову відкласти. Рішення можуть пролонгувати ще на місяць.

Також ми писали, що в обленерго заявили, що чинні тарифи на електричну енергію для населення не покривають навіть половини її реальної вартості. Підвищення цін на ресурс неминуче, з огляду на необхідність додаткових фінансів на відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених від ракетних атак Росії.