Повышение тарифов на электричество – эксперты указали на главные недостатки

Коммунальные платежи граждан. Фото: Новини.LIVE

В Украине власть повышением тарифов на электрическую энергию создает проблемы для потребителей и в целом государства. Так считают эксперты сферы энергетики, отмечая отсутствие обнародования расчетов новых цен.

Об этом рассказал руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко, пишет "Канал 24".

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Ключевые недостатки новых тарифов

Специалист уверен, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не решатся. Вместо этого создадут неудобную ситуацию для населения. Поскольку ценообразование непрозрачно, ведь не дают никаких расчетов.

"Люди не понимают, за что этот тариф и почему он именно такой. Даже я не понимаю, честно. Никаких расчетов не показано", — заметил специалист.

При повышении на тот уровень единого тарифа, который предлагает власть, украинцам нужно будет доплачивать 150 — 250 гривен дополнительно.

Что предлагают специалисты

Эксперт считает, что стоимость электроэнергии должна соответствовать рыночной и зависеть от времени суток.

"Цена в Украине меняется от 1 до 5 гривен в течение разного времени суток. Оно может быть дороже, а может быть при определенных условиях даже дешевле", — пояснил он.

Так, для населения установлен фиксированный тариф, а для индустрии есть рынок, где торгуют электричеством. При введении честных рыночных тарифов граждане, не имеющие средств, получали бы субсидию от государства, и все было бы прозрачно.

Специалист напомнил, что на военное время и полгода после в Украине действует запрет на повышение тарифов. Некоторые депутаты считают это прямым нарушением того, что принимал парламент.

"Это вообще недопустимо. Я сейчас не могу спрогнозировать, что произойдет, потому что очень странная коллизия и решение регулятора", — заявил Александр Харченко.

Новые тарифы на электроэнергию

Хотя в Минэнерго заявляют, что правительство утвердило повышение тарифов на электричество для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня, однако официального заявления еще не было. Там отметили, что увеличение цен было вызвано нанесенным ущербом энергетической инфраструктуры в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Напомним, также в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ранее допускалось, что повышение тарифа на электрическую энергию для населения могут снова отложить. Решения могут пролонгироваться еще на месяц.