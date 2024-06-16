Удорожание продуктов в Украине — какими будут цены на яйца, масло и хлеб

Фасовка яиц на производстве. Фото: УНІАН

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сказал, что цены на хлеб в Украине будут оставаться стабильными. Однако другие важные продукты питания могут подорожать.

Об этом Пендзин сказал в эфире "Українського радіо".

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Повышение тарифов и цены на хлеб

Повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и его отключение не повлияют на цены на хлеб. По словам эксперта, нет объективных оснований для увеличения стоимости этого продукта.

"У меня абсолютно своя четкая позиция по этому поводу. Цена на хлеб никоим образом так не вырастет, чтобы люди никоим образом не волновались по этому поводу", — сказал Пендзин.

По его словам, предприятия снабжены всеми необходимыми альтернативными источниками электропитания, и часть из них вообще не отключается. Кроме того, отключение электроэнергии не происходит так часто, как в предыдущие годы, и в этот период цены на хлеб остались стабильными. Также важно отметить, что цены на хлеб контролируются государством.

"Цена на хлеб массовых сортов достаточно активно мониторится со стороны государства. И производители хлеба это прекрасно знают", — добавил эксперт.

Какие продукты подорожают

Пендзин предостерегает, что цены на некоторые продукты все-таки вырастут. Теперь цены на подсолнечное масло и яйца остаются ниже, чем в прошлом году. Такая ситуация связана с тем, что производители не могли экспортировать свою продукцию в Европу из-за блокирования границ. Товары накапливались на внутреннем рынке, что привело к понижению цен. Однако, когда проблема с экспортом будет решена, можно ожидать повышения цен.

Что еще стоит знать

Напомним, кандидат экономических наук и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал, что в Украине ожидается новая волна подорожания, которая может произойти в ближайшее время. Рост цен коснется основных продуктов питания.

Мы также писали, что украинский парламент принял в первом чтении законопроект №11090, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если этот закон будет принят, цены на табачные изделия могут значительно увеличиться. После первого этапа повышения акцизов, которое может состояться уже в 2024 году, цены на пачку сигарет средней ценовой категории могут увеличиться с 87,14 до 92,8 грн, а через четыре года достичь около 173 грн.