Підвищення виплат пенсіонерам — у ПФУ розповіли, хто і як може робити внески

Сплата благодійних внесків пенсіонеру онлайн. Фото: google.com

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Про те, який існує механізм збільшення виплат, повідомляє пресслужба Фонду.

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Як збільшити пенсію пенсіонеру

У Пенсійному фонді наголошують, що коли людині не вистачає стажу, то його можна докупити, сплативши певні внески. Неважливо, працює така особа чи ні, за яку сплачують внески. Збільшити стаж чи майбутні пенсійні виплати можна на порталі електронних послуг ПФУ.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть його докупити у спрощеному порядку за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

За законодавством, після виходу на пенсію це зробити неможливо.

Водночас нещодавно запрацював новий механізм підвищення виплат пенсіонеру. Збільшити розмір пенсії можна тепер за допомогою благодійних пожертв.

Благодійні внески

Відповідно до постанови ПФУ № 8-1 щодо порядку сплати благодійних пожертв та їх виплати пенсіонерам, юридичні та фізичні особи наділені правом перераховувати пожертвування на окремі рахунки Пенсійного фонду, відкриті в Ощадбанку. Вони можуть бути як знеособлені, так і персоналізовані спеціально для певного пенсіонера.

У разі, якщо громадянин чи організація роблять благодійну пожертву персоналізовано, то в платіжній інструкції необхідно зазначити відомості конкретного пенсіонера, якому адресована допомога:

прізвище, ім'я та по-батькові;

дата народження пенсіонера;

ідентифікаційний код чи серія з номером паспорта для осіб, у яких за релігійними переконаннями немає податкового номера.

Персоналізовані доплати пенсіонерам становитимуть 70% від суми зробленого внеску. Їх вони зможуть отримати вже наступного місяця. А решту суми (30%) Пенсійний фонд розподілить між іншими пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

Як перерахувати кошти

Перерахувати кошти на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Там у правому верхньому кутку є опція "Благодійні пожертвування".

Система запропонує вказати суму, яку необхідно переказати, а також інформацію про пенсіонера для персональних виплат.

Здійснення платежу відбувається онлайн через сервіс Portmone. Розмір комісії становитиме 1,5% від суми, проте не менше 3 грн. Гроші зарахують упродовж трьох днів.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.