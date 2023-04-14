Повышение выплат пенсионерам — в ПФУ рассказали, кто и как может делать взносы

Уплата благотворительных взносов пенсионеру онлайн. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой за пенсионера.

О том, какой существует механизм увеличения выплат, сообщает пресс-служба Фонда.

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Как увеличить пенсию пенсионеру

В Пенсионном фонде отмечают, что когда человеку не хватает стажа, то его можно докупить, уплатив определенные взносы. Неважно, работает такое лицо или нет, за которое платят взносы. Увеличить стаж или пенсионные выплаты можно на портале электронных услуг ПФУ.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут его докупить в упрощенном порядке с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

По законодательству, после выхода на пенсию это сделать невозможно.

В то же время, недавно заработал новый механизм повышения выплат пенсионеру. Увеличить размер пенсии можно теперь с помощью благотворительных пожертвований, которые можно осуществлять на портале ПФУ.

Благотворительные взносы

Согласно постановлению ПФУ № 8-1 о порядке уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам, юридические и физические лица наделены правом перечислять пожертвования на отдельные счета Пенсионного фонда, открытые в Ощадбанке. Они могут быть как обезличенными, так и персонализированными специально для определенного пенсионера.

В случае, если гражданин или организация совершают благотворительное пожертвование персонализированно, то в платежной инструкции необходимо указать сведения конкретного пенсионера, которому адресована помощь:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения пенсионера;

идентификационный код или серия с номером паспорта для лиц, у которых по убеждениям нет налогового номера.

Персонализированные доплаты пенсионерам составят 70% от суммы внесенного взноса. Их они смогут получить уже в следующем месяце. А остальную сумму (30%) Пенсионный фонд распределит между другими пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

Как перечислить средства

Перечислить средства можно на портале е-услуг Пенсионного фонда. Там в правом верхнем углу есть опция "Благотворительные пожертвования".

Система предложит указать сумму, которую необходимо перевести, а также информацию о пенсионере для персональных выплат.

Осуществление платежа происходит онлайн через сервис Portmone. Размер комиссии составит 1,5% суммы, однако не менее 3 грн. Деньги зачислят в течение трех дней.

Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере до 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.