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Пільги на газ: хто має право на знижку та як отримати

20 квітня 2023 15:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на газ — хто має право на знижку та як отримати
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть претендувати на знижку за споживання та постачання природного газу. При цьому встановлені певні норми.

Про те, хто може розраховувати та як отримати пільги з газопостачання, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Знижка на газопостачання

Як зазначають у Пенсійному фонді, отримати пільги на оплату комунальних послуг, зокрема газопостачання, можна, дотримуючись встановлених соціальних норм. Йдеться про такі:

  • для газопостачання за умови наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 куб. м. на особу за місяць;
  • для газопостачання за наявності газової плити та відсутності централізованого гарячого водопостачання з газовим водонагрівачем – 5,4 куб. м. на особу за місяць;
  • для газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м. на особу за місяць.

Окрім того, у ПФУ нагадують, що для українців доступна пільга з управління багатоквартирним будинком – 21 кв. м. загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю. У разі якщо фактична площа житла (квартири) менша, то застосовується фактична площа.

пільги

Джерело: ПФУ

Вимоги до отримання пільг

Пільга з оплати послуг з газопостачання – це право на зниження розміру плати для окремих категорій громадян, гарантоване чинним законодавством. Зобов'язання з відшкодування частини вартості спожитого палива бере на себе держава.

Так, за законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.

Тому під час розрахунку допомоги, сукупний дохід родини, поділений на одного члена родини, за останні шість місяців не повинен перевищувати вищевказаної суми. Інакше — пільги не буде, можна оформити тільки житлову субсидію, яка теж обраховується, зважаючи на дохід.

Хто може отримати пільгу

Розмір допомоги різний для громадян, які можуть претендувати на пільгу.

Стовідсоткова знижка передбачена для:

  • громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і членів родини померлого, який має такі заслуги;
  • пенсіонерів — які є колишніми працівниками закладів освіти, медустанов і фармацевтики, фахівцями із захисту рослин, бібліотекарям у селах;
  • громадян, які живуть у сільській місцевості та працювали в музеях, державних, комунальних закладах культури.

50% допомоги надають таким категоріям українців:

  • багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним родинам, піклувальникам;
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, членам родин;
  • дружинам (чоловікам) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим особам з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25-відсоткова пільга:

  • надається громадянам, які мають статус дітей війни.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня по 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.

Також ми писали, що в Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону має подорожчати газ, електроенергія та вода. 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років.

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