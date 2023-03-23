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"Хочуть цього українці чи ні": влада суттєво підвищить три тарифи

23 березня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — як зміняться ціни на комунальні послуги
Подорожчає електроенергія, природний газ та вода
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Про те, як можуть змінитися ціни, повідомили у Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та ЖКП.

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Ринкові ціни в Україні

За словами першого заступника голови Комітету парламенту з питань енергетики Олексія Кучеренка, українцям влада готує європейські тарифи на енергоносії у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергосистеми від російських атак.

"Хочемо ми чи не хочемо, об'єднання нашої енергетичної, газотранспортної системи, об'єднання ринків, означає одне: до нас приходять європейські ціни на енергоносії", — пояснив він.

Тарифи на електрику

Зараз на розгляді фахівців два варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Згідно з "легким варіантом", передбачається підвищення до 2,5 гривні за кіловат. У разі споживання до 100 кіловатів кожного місяця — ринковий тариф становитиме 6-7 гривень за кіловат-годину.

Тарифи на газ

Також влада має намір підвищити вартість природного газу. Зокрема, вже існує ринкова ціна у 16 гривень за кубічний метр.

"Я сподіваюся, що вони не одразу ці 16 гривень на населення вивалять, спочатку на теплокомуненерго. І тоді це проблема буде мерів міст отримати ціну на газ 16 гривень і перерахувати тариф на тепло. А якщо газ підвищать, а тарифи ні, то тоді мери міст повинні знайти десь джерело, щоб покривати це", — зауважив представник комітету.

Тарифи на воду

У Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) теж заявили про плани підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення у два етапи.

Депутат зазначив, що у середньому витрати домогосподарств на воду та водовідведення можуть збільшитися до 60 гривень. При цьому тарифи будуть різними по всій країні і залежатимуть від місцевих особливостей виробництва.

Під час першого етапу піднімуть вартість на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 12,3%, під час другого — на 14,1%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

При цьому у деяких регіонах країни на тлі потепління опалювальний сезон можуть завершити на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

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