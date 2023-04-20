Субсидії в Україні — з 1 травня українцям потрібно оформити допомогу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com

В Україні з 1 травня по 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Субсидії на неопалювальний період 2023

Так, деякі громадяни, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави. Грошову допомогу можуть призначати як звичайним громадянам, так і вимушеним переселенцям.

Під час опалювального сезону українці у середньому одержували до 1,6 тис. гривень допомоги на місяць на субсидію. На неопалювальний період (навесні та влітку), сума буде меншою, адже більшу частину становила оплата за опалення.

Субсидію на послуги з постачання теплової енергії, постачання та розподілу газу, постачання та розподілення електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону включно.

У ПФУ зауважують, що житлові субсидії та пільги на неопалюваний сезон з травня перепризначать автоматично більшості субсидіантів, які отримували їх в опалювальному сезоні. Проте деяким доведеться подавати документи знову упродовж 30 днів.

Кому потрібно подавати заяву та декларацію

У таких випадках громадяни мають звернутися у ПФУ для повторного призначення субсидії:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У разі, якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення субсидії на сезон, вони повинні подати в органи Фонду нові заяви та декларації, заповнені належним чином. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то субсидію призначать з початку такого сезону, проте не раніше дня виникнення права на отримання.

Якщо субсидію призначають з початку неопалюваного сезону, то для розрахунку будуть враховувати середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійні виплати враховуватимуть у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Куди можна звертатися за субсидією

Громадяни можуть подавати документи на призначення субсидій та пільг в органи Пенсійного фонду кількома способами, у залежності від того, який зручніший:

особисто, звернувшись в обраний сервісний центр ПФУ;

поштою, на адресу відділення Фонду;

дистанційно, через веб-портал е-послуг Пенсійного фонду чи мобільний додаток ПФУ.

Також можна подати документи уповноваженим посадовцям виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, центрів надання адмінпослуг та через портал держпослуг "Дія".

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Також ми писали, що в Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону має подорожчати газ, електроенергія та вода. 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років.