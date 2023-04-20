Субсидії в Україні — з 1 травня українцям потрібно оформити допомогу

Пощастить не всім: з 1 травня українці мають змогу отримати нові субсидії
В Україні з 1 травня по 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.
Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Субсидії на неопалювальний період 2023
Так, деякі громадяни, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні рахунки, можуть розраховувати на допомогу від держави. Грошову допомогу можуть призначати як звичайним громадянам, так і вимушеним переселенцям.
Під час опалювального сезону українці у середньому одержували до 1,6 тис. гривень допомоги на місяць на субсидію. На неопалювальний період (навесні та влітку), сума буде меншою, адже більшу частину становила оплата за опалення.
Субсидію на послуги з постачання теплової енергії, постачання та розподілу газу, постачання та розподілення електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону включно.
У ПФУ зауважують, що житлові субсидії та пільги на неопалюваний сезон з травня перепризначать автоматично більшості субсидіантів, які отримували їх в опалювальному сезоні. Проте деяким доведеться подавати документи знову упродовж 30 днів.
Кому потрібно подавати заяву та декларацію
У таких випадках громадяни мають звернутися у ПФУ для повторного призначення субсидії:
- якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;
- якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
- якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У разі, якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення субсидії на сезон, вони повинні подати в органи Фонду нові заяви та декларації, заповнені належним чином. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то субсидію призначать з початку такого сезону, проте не раніше дня виникнення права на отримання.
Якщо субсидію призначають з початку неопалюваного сезону, то для розрахунку будуть враховувати середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійні виплати враховуватимуть у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.
Куди можна звертатися за субсидією
Громадяни можуть подавати документи на призначення субсидій та пільг в органи Пенсійного фонду кількома способами, у залежності від того, який зручніший:
- особисто, звернувшись в обраний сервісний центр ПФУ;
- поштою, на адресу відділення Фонду;
- дистанційно, через веб-портал е-послуг Пенсійного фонду чи мобільний додаток ПФУ.
Також можна подати документи уповноваженим посадовцям виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, центрів надання адмінпослуг та через портал держпослуг "Дія".
Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.
Також ми писали, що в Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону має подорожчати газ, електроенергія та вода. 14 квітня Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років.