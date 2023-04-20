Льготы на газ – кто имеет право на скидку и как получить

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут претендовать на скидку на потребление и поставку природного газа. При этом установлены определенные нормы.

О том, кто может рассчитывать и как получить льготы по газоснабжению, рассказали в Пенсионном фонде (ПФУ).

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Скидка на газоснабжение

Как отмечают в Пенсионном фонде, получить льготы на оплату коммунальных услуг, в частности газоснабжения, можно, соблюдая установленные социальные нормы. Речь идет о таких:

для газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 куб. м. на человека в месяц;

для газоснабжения при наличии газовой плиты и отсутствия централизованного горячего водоснабжения с газовым водонагревателем — 5,4 куб. м. на человека в месяц;

для газоснабжения при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 куб. м. на человека в месяц.

Кроме того, в ПФУ напоминают, что для украинцев доступна льгота по управлению многоквартирным домом — 21 кв. м. общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м. на семью. В случае если фактическая площадь жилья (квартиры) меньше, применяется фактическая площадь.

Источник: ПФУ

Требования к получению льгот

Льгота по оплате услуг по газоснабжению — это право на снижение размера платы для отдельных категорий граждан, гарантированное действующим законодательством. Обязательство по возмещению части стоимости потребленного топлива берет на себя государство.

По законодательству, при назначении льгот учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. В 2023 году величина дохода, по которой предоставляется право на социальную льготу, составляет 3,76 тыс. грн.

Поэтому при расчете пособия совокупный доход семьи, разделенный на одного члена семьи, за последние шесть месяцев не должен превышать вышеуказанную сумму. Иначе льготы не будет, можно оформить только жилищную субсидию, которая тоже исчисляется, учитывая доход.

Кто может получить льготу

Размер пособий разный для граждан, которые могут претендовать на льготу.

Стопроцентная скидка предусмотрена для:

граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семьи умершего, имеющего такие заслуги;

пенсионеров — бывших работников учебных заведений, медучреждений и фармацевтики, специалистов по защите растений, библиотекарей в селах;

граждан, проживающих в сельской местности и работавших в музеях, государственных, коммунальных учреждениях культуры.

50% помощи оказывают следующим категориям украинцев:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, попечителям;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, членам семей;

женам (мужчинам) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным лицам из жертв нацистских преследований.

25-процентная льгота:

предоставляется гражданам, имеющим статус детей войны.

Напомним, в Украине с 1 мая по 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.

Также мы писали, что в Комитете Совета по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона должен подорожать газ, электроэнергия и вода. 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов.