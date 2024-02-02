Пільги на послуги ЖКГ — яку знижку нададуть українцям у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

У 2024 році певним категоріям громадян продовжать надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг залежно від середньомісячного доходу. Йдеться про знижку у 100%, 50% та 25%.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на пільги у 2024 році

Питання надання права на пільги з оплати комунальних послуг регулює "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї", затверджений урядовою постановою № 389 від 4 червня 2015 року.

Пільгу на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу надають у грошовій формі, враховуючи середньомісячний дохід, у розмірі:

100% знижки для:

громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11 закону № 3551-XII від 22.10.1993 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") та членів родин померлої особи, у якої є особливі заслуги перед Батьківщиною. Це можуть бути батьки, дружина/чоловік;

пенсіонерів, професія яких у минулому — педагог, медик та фармацевт, спеціаліст із захисту рослин, працівник бібліотек у сільській місцевості та селищах;

осіб з сільської місцевості та селищ, які до того працювали чи досі працюють у музеях, державних/комунальних закладах культури.

50% знижки для:

багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей опікунів/піклувальників;

батьків та членів родини особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли (зникли безвісти), виконуючи службові обов’язки;

осіб, звільнених із служби цивільного захисту за віком у зв'язку хворобою чи за вислугою років, та які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, та членів їхніх родин;

дружини/чоловіка померлих осіб-учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікунів дітей (на період опікунства) померлих осіб з числа учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, категорії три, смерть яких пов’язана з аварією;

родини, що має дитину з інвалідністю;

учасників війни;

окремих категорій осіб, з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25% знижки для:

дітей війни.

Як подати заявку на допомогу

Заяву на призначення пільги можна подавати:

в органи Пенсійного фонду;

виконавчі комітети сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад;

Центри надання адміністративних послуг.

За правилами, якщо дохід родини пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, то можна звернутися за призначенням субсидії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомляють, що українці, яким призначено субсидію, можуть отримати додаткову грошову допомогу на тверде пічне побутове паливо. Така підтримка доступна до кінця опалювального сезону 2023−2024 років.

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