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Льготы на оплату коммуналки — какие проценты скидки предоставят в 2024 году

2 февраля 2024 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на услуги ЖКХ — какую скидку предоставят украинцам в 2024 году
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году определенным категориям граждан продолжат предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от среднемесячного дохода. Речь идет о скидке в 100%, 50% и 25%.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на льготы в 2024 году

Вопрос предоставления права на льготы по оплате коммунальных услуг регулирует "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", утвержденный правительственным постановлением №389 от 4 июня 2015 года.

Льготу на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа предоставляют в денежной форме, учитывая среднемесячный доход, в размере:

100% скидки для:

  • граждан, у которых есть особые заслуги перед Родиной (ст. 11 закона № 3551-XII от 22.10.1993 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") и членов семей умершего лица, у которого есть особые заслуги перед Родиной. Это могут быть родители, жена/супруг;
  • пенсионеров, профессия которых в прошлом — педагог, медик и фармацевт, специалист по защите растений, работник библиотек в сельской местности и поселках;
  • лиц из сельской местности и поселков, которые до этого работали или до сих пор работают в музеях, государственных/коммунальных учреждениях культуры.

50% скидки для:

  • многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей, семей опекунов/попечителей;
  • родителей и членов семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших (пропавших без вести), исполняя служебные обязанности;
  • лиц, уволенных со службы гражданской защиты по возрасту в связи с болезнью или по выслуге лет, и которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей и членов их семей;
  • супруга/супруг умерших лиц-участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекунов детей (на период опекунства) умерших лиц из числа участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, категории три, смерть которых связана с аварией;
  • семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;
  • участников войны;
  • отдельных категорий лиц, среди жертв нацистских преследований.

25% скидки для:

  • детей войны.

Как подать заявку на помощь

Заявление на назначение льготы можно подавать:

  • в органы Пенсионного фонда;
  • исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;
  • Центры предоставления административных услуг.

По правилам, если доход семьи льготника превышает размер, дающий право на льготу, то можно обратиться за назначением субсидии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде сообщают, что украинцы, которым назначена субсидия, могут получить дополнительную денежную помощь на твердое печное бытовое топливо. Такая поддержка доступна к концу отопительного сезона 2023-2024 годов.

Также мы сообщали, что ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

коммунальные услуги
ЖКХ
деньги
льготы

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