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Зимова допомога у 16 тис. грн — чи надаватимуть кошти у лютому

1 лютого 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на зиму у 16 тис. грн — чи надаватимуть субсидії у лютому
Гривневі купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомляють, що українці, яким призначено субсидію, можуть отримати додаткову грошову допомогу на тверде пічне побутове паливо. Така підтримка доступна до кінця опалювального сезону 2023−2024 років.

Про це розповіли представники ПФУ.

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Додаткова допомога на опалювальний сезон

Як зазначають у фонді, експериментальний проєкт з надання додаткової допомоги українцям на купівлю твердого пічного побутового палива реалізують упродовж поточного сезону — з 1 жовтня 2023-го по 30 квітня 2024-го.

"Тобто, якщо вашій родині вже призначено житлову субсидію на придбання твердого пічного палива і ви надали згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, вам може бути надано додаткову підтримку на придбання твердого пічного побутового палива", — йдеться у повідомленні.

Важливо те, що додаткову підтримку одержувачам пільг та житлових субсидій на купівлю твердого пічного побутового палива можуть надавати тільки один раз протягом терміну дії проєкту.

Розмір субсидії та пільги на дрова

Відповідно до ухваленого рішенням уряду, максимальний розмір зріс з 7 тис. до 16,2 тис. грн на домогосподарство на рік. Нормативи опалення на зимовий сезон 2023−2024 зросли учетверо — для пільг:

  • на вугілля — 1,87 тонни;
  • на дрова — 6,22 тонни.

для субсидій:

  • на вугілля — 2,23 тонни;
  • на дрова — 7,41 тонни.

Розміри субсидії й пільг розраховують в індивідуальному порядку для кожної родини залежно від сукупного доходу.

Як оформити субсидію та пільги

Якщо сім'ї раніше призначили пільгу на ЖКП або субсидію на купівлю пічного палива, то нову допомогу перерахують автоматично, проте одержувачам потрібна буде згода Пенсійного фонду на передачу даних міжнародним партнерам. Її можна отримати у такий спосіб:

  • смс-повідомлення, що надійде на телефон;
  • через е-кабінет Пенсійного фонду;
  • під час особистого звернення в орган ПФУ.

У разі, якщо пільгу чи субсидію не було призначено, то необхідно подати заяву у фонд у загальному порядку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни в рамках державного проєкту можуть подавати заяви на отримання субсидії на купівлю твердого палива. Ми писали про особливості такої виплати.

Також ми повідомляли, що раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

опалювальний сезон
фінансова допомога
допомога

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