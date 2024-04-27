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Пишний розповів, скільки коштів перерахував Нацбанк до держбюджету України у 2023 році

27 квітня 2024 13:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки коштів спрямував НБУ до держбюджету України у 2023 році
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України перерахував за 2023 рік до державного бюджету зі свого прибутку 38,64 млрд грн. Загальна сума, яку спрямував НБУ до бюджету під час повномасштабної війни, перевищує 129 млрд грн.

Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний у Facebook. 

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"Варто сказати, що одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку, наше завдання забезпечувати цінову та фінансову стабільність. Власне макроекономічні показники минулого року добре ілюструють, що з цими завданнями ми впоралися – відчутне зниження інфляції, стійка, прибуткова та функціональна банківська система, достатні міжнародні резерви, контрольована ситуація на валютному ринку", — наголосив він.

Після досягнення визначеного законом рівня загальних резервів, НБУ направляє прибуток до державного бюджету. Під час війни це стає особливо важливим, оскільки ці кошти стають частиною оборонного бюджету країни. Його заповнення у воєнний час є вкрай складним завданням, тому значення кожного внутрішнього ресурсу зростає в кілька разів.

"Нехай цей внесок НБУ також ще на крок наблизить нашу країну до Перемоги, а над розвитком економіки та повноцінним її відновленням ми уже працюємо", — резюмував Пишний.

Що ще варто знати

Нагадаємо, видатки державного бюджету України у березні 2024 року становили 268,4 млрд грн. А з початку року держбюджет витратив 693,2 млрд грн.

Ми також писали, що видатки держбюджету України у 2023 році зросли на 48,4% і склали понад 4 трлн грн у порівнянні з 2022-м. Близько 2,65 трлн грн з цієї суми було спрямовано на потреби безпеки та оборони України.

НБУ
держбюджет
фінанси
бюджет
гроші

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