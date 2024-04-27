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Пышный рассказал, сколько средств перечислил Нацбанк в госбюджет Украины в 2023 году

27 апреля 2024 13:06
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Ирина Шпак
редактор
Сколько средств направил НБУ в госбюджет Украины в 2023 году
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины перечислил за 2023 год в государственный бюджет из своей прибыли 38,64 млрд грн. Общая сумма, направленная НБУ в бюджет во время полномасштабной войны, превышает 129 млрд грн.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в Facebook.

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"Следует сказать, что получение прибыли не является целью деятельности Национального банка, наша задача обеспечивать ценовую и финансовую стабильность. Собственно макроэкономические показатели прошлого года хорошо иллюстрируют, что с этими задачами мы справились — ощутимое снижение инфляции, устойчивая, прибыльная и функциональная банковская система, достаточные международные резервы, контролируемая ситуация на валютном рынке", — подчеркнул он.

После достижения определенного законом уровня общих резервов НБУ направляет прибыль в государственный бюджет. Во время войны это становится в особенности принципиальным, так как эти средства стают частью оборонного бюджета страны. Его заполнение в военное время является очень сложной задачей, поэтому значение каждого внутреннего ресурса возрастает в несколько раз.

"Пусть этот вклад НБУ также еще на шаг приблизит нашу страну к Победе, а над развитием экономики и ее полноценным восстановлением мы уже работаем", — резюмировал Пышный.

Что еще стоит знать

Напомним, расходы государственного бюджета Украины в марте 2024 составили 268,4 млрд грн. А с начала года госбюджет потратил 693,2 млрд грн.

Мы также писали, что расходы госбюджета Украины в 2023 году выросли на 48,4% и составили более 4 трлн грн по сравнению с 2022-м. Около 2,65 трлн грн из этой суммы было направлено на нужды безопасности и обороны Украины.

НБУ
госбюджет
финансы
бюджет
деньги

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