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Зарплата від тисячі євро — українкам пропонують роботу в готелі в Італії

16 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота офіціантом та покоївкою для українок — свіжі вакансії, умови та зарплата
Покоївка прибирає. Фото ілюстративне: create.vista.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українкам пропонують роботу в готелі у Вероні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць безкоштовним житлом і талонами на харчування.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Flagma.

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Скриншот вакансії на Flagma

Умови роботи та вимоги до працівниць

У Gardalend Hotel потрібно 30 працівниць: десять офіціанток та 20 покоївок. Офіціанток шукають віком до 40 років, а покоївок — віком до 52–53 років. Знання італійської мови не потрібне. Кандидатки на посаду мають мати польський податковий номер. У разі, якщо цього документа немає, його допоможуть зробити за відрядженням. Працювати потрібно 178 годин на місяць, шість днів на тиждень по вісім годин щодня. Зарплата — від тисячі євро. Виплати щомісяця 25 числа.

Переваги для працівниць

Робітниць забезпечують безкоштовним проживанням і талоном на харчування на сто євро, а також довозять до роботи й додому.

Нагадаємо, у заміський замок-готель у Великобританії потрібен офіціант. За місяць на такій посаді можна заробити майже 90 тисяч гривень.

Також шукають чоловіків для роботи на будівництві в Іспанії. Працівникам платитимуть до дев'яти євро за кожну годину роботи. Крім того, їх забезпечать безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.

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