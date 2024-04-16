Робота офіціантом та покоївкою для українок — свіжі вакансії, умови та зарплата

Покоївка прибирає. Фото ілюстративне: create.vista.com

Українкам пропонують роботу в готелі у Вероні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць безкоштовним житлом і талонами на харчування.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Flagma.

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Скриншот вакансії на Flagma

Умови роботи та вимоги до працівниць

У Gardalend Hotel потрібно 30 працівниць: десять офіціанток та 20 покоївок. Офіціанток шукають віком до 40 років, а покоївок — віком до 52–53 років. Знання італійської мови не потрібне. Кандидатки на посаду мають мати польський податковий номер. У разі, якщо цього документа немає, його допоможуть зробити за відрядженням. Працювати потрібно 178 годин на місяць, шість днів на тиждень по вісім годин щодня. Зарплата — від тисячі євро. Виплати щомісяця 25 числа.

Переваги для працівниць

Робітниць забезпечують безкоштовним проживанням і талоном на харчування на сто євро, а також довозять до роботи й додому.

Нагадаємо, у заміський замок-готель у Великобританії потрібен офіціант. За місяць на такій посаді можна заробити майже 90 тисяч гривень.

Також шукають чоловіків для роботи на будівництві в Іспанії. Працівникам платитимуть до дев'яти євро за кожну годину роботи. Крім того, їх забезпечать безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.