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Полторы тысячи долларов и больше — в Польше ищут людей на несложную работу

18 апреля 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии на предприятиях Польши для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта, без знания языка
Женщина-работница склада держит коробку в руках. Фото иллюстративное: lab-procurement.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Известный производитель спортивной одежды ищет работников — мужчин и женщин — на несложную работу в Польше (упаковщик одежды). Вакансия открыта, в частности, для украинцев, которые ищут высокооплачиваемую работу за границей. Зарплата — от 54 000 гривен в месяц.

Такое предложение появилось на международном сайте по поиску работы Jooble.

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Работа на складе Nike без знания польского языка

В объявлении отмечается, что компания Nike открыла вакансии на нескольких своих складах в Польше. Физически работа несложная, опыт и знание польского языка — не обязательны.

На складе рабочий будет сортировать одежду и обувь, а также проверять целостность возращенного товара (наличие бирок) и переупаковывать его.

Условия труда и зарплата

График работы — 5 или 6 дней в неделю. Ставка — 22,75 злотых в час (примерно 220 грн). За месяц упаковщик может максимально заработать до 7 400 злотых (почти 72 тыс. грн), если будет брать сверхурочные часы.

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Вакансия упаковщик на склад. Скриншот с сайта jooble.org

Работодатель обещает оплачивать работникам современное комфортное жилье (2-4 человека в комнате, семейным парам предоставляется отдельная комната). В квартире есть все необходимое: интернет, стиральная машинка, постельное белье. Доезд на склад — бесплатным рабочим автобусом.

Напомним, в Германии, недалеко от Лейпцига, украинцам предлагают работу по сбору вишни и черешни. Работодатель обещает платить от 1 500 до 2 200 евро в месяц.

Раньше мы писали об актуальных вакансиях для украинцев в Италии: сейчас ищут горничных в отели Вероны. Работодатель обещает обеспечить работниц бесплатным жильем и талонами на питание.

Польша
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деньги
ЕС
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зарплата

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