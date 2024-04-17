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Зарплата від 1,5 тисячі євро — українців запрошують на збір вишні й черешні в Німеччині

17 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота зі збору вишні та черешні для українців в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Збір вишні. Фото: germanyzav.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу зі збору вишні й черешні у 50–100 кілометрах від Лейпцигу. Роботодавець обіцяє платити від 1 500 до 2 200 євро на місяць.

Відповідна вакансія розміщена на сайті Germanyzam.

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Скриншот вакансии на Germanyzav

Умови роботи

Працювати в залежності від сезону треба буде від 40 до 60 годин на тиждень. Оплата залежатиме від виробітку, наприклад, від кількості зібраних ягід. Також може бути частина роботи з погодинною оплатою — 12 євро за годину. За місяць на такій роботі можно заробити від 1 500 до 2 200 євро. Період роботи: з 20 червня по 15 серпня. Житло надається роботодавцем. Орієнтовна його вартість складає від 300 євро на місяць — цю суму вираховуватимуть із зарплати. Харчування роботодавець працівникам не надає. Витрати на купівлю продуктів щомісяця складатимуть від 150 до 200 євро. Готувати потрібно самостійно.

Вимоги до працівників

Запрошують дівчат і хлопців із хорошим станом здоров'я. Вакансія підходить людям, які готові рано вставати та працювати від восьми і більше годин на день, налаштовані працювати та заробляти.

Нагадаємо, у Фінляндії можна влітку влаштуватися на сезонну роботу зі збору полуниці. За кожен кілограм зібраних ягід платитимуть від 1,27 євро.

Також українцям пропонують роботу в теплицях у Роттердамі. Для працівників є медичне страхування та безкоштовний транспорт. Заробити на такій роботі можна більше 11 євро за годину.

Німеччина
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