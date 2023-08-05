Що потрібно для повернення українських біженців

Дмитро Боярчук. Фото: CASE Україна

Якщо після війни українська держава зробить ставку на дешеву робочу силу, як це було до війни, то рано чи пізно економіка й українське суспільство "задихнуться".

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив виконавчий директор центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

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На думку експерта, модель розвитку економіки за принципом дешевої робочої сили — це тупіковий сценарій розвиток держави.

"Більшість українців з початку війни стали дорогою робочою силою. Просто цей ефект ще не до кінця помітний, бо діє заборона на виїзд за кордон. Якщо в політичних верхах це не усвідомлять прямо зараз, то потім отримають дуже неприємний результат, і доведеться шукати винних", — попереджає Дмитро Боярчук.

Він рекомендує звернути увагу на модель капіталомісткої економіки.

"Якщо подивитись на модель капіталомісткої економіки, то можна побачити багато країн з меншим населенням, але в рази більшим ВВП. Робоча сила — це лише один із факторів виробництва. І він у нас завжди був недовикористаний", — констатує співрозмовник Новини.LIVE.

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Для залучення капіталу в економіку потрібно фактично зруйнувати корумповані інститути і, відповідно, традиційні доходи чиновників-корупціонерів. А на їхньому місці мають бути збудовані нові інститути, які приваблюватимуть в економіку капітал.

"Увесь "Плач Ярославни" на тему, що українців стає менше, зумовлений тим, що економіка стоїть на дешевій робочій силі. Від того, що ми це питання мусуємо з різних сторін і намагаємось якось підштовхнути повернення біженців, — нічого не зміниться", — запевняє експерт.

Українські біженці. Фото: google.com

На його думку, якщо зазначених змін не відбудеться, то навіть якщо люди повернуться в Україну, з часом варто очікувати другу хвилю міграції. Але це вже буде міграція не з "тривожним рюкзачком", а внаслідок свідомого і системного рішення людей покинути країну.

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Нагадаємо, згідно дослідження, яке провели громадська організація EasyBusines та Центр економічного відновлення за підтримки Міністерства економіки, український державний бюджет може збідніти на суму до 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.

За попередніми прогнозами, на батьківщину може повернутися лише третина тих, хто виїхав. За словами аналітиків, бажання біженців повертатися зменшується у зв'язку з облаштуванням та інтеграцією в інших країнах. Так, українці починають працевлаштовуватися за кордоном, віддають дітей у школи та садки, проходять курси перекваліфікації.

