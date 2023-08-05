Что нужно для возвращения украинских беженцев

Дмитрий Боярчук. Фото: CASE Украина

Если после войны украинское государство сделает ставку на дешевую рабочую силу, как это было до войны, то рано или поздно экономика и украинское общество "задохнутся".

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил исполнительный директор центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

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По мнению эксперта, модель развития экономики по принципу дешевой рабочей силы — это тупиковый сценарий развития государства.

"Большинство украинцев с начала войны стали дорогой рабочей силой. Просто этот эффект еще не до конца заметен, потому что действует запрет на выезд за границу. Если в политических верхах это не осознают прямо сейчас, то потом получат очень неприятный результат, и придется искать виновных", — предупреждает Дмитрий Боярчук.

Он советует обратить внимание на модель капиталоемкой экономики.

"Если посмотреть на модель капиталоемкой экономики, то можно увидеть много стран с меньшим населением, но в разы большим ВВП. Рабочая сила — это лишь один из факторов производства. И он у нас всегда был недоиспользован", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

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Для привлечения капитала в экономику нужно фактически разрушить коррумпированные институты и, соответственно, традиционные доходы чиновников-коррупционеров. А на их месте должны быть построены новые институты, привлекающие в экономику капитал.

"Весь "Плач Ярославны" на тему, что украинцев становится меньше, обусловлен тем, что экономика основывается на дешевой рабочей силе. От того, что мы этот вопрос муссируем с разных сторон и пытаемся как-то подтолкнуть возвращение беженцев — ничего не изменится", — уверяет эксперт.

Украинские беженцы. Фото: google.com

По его мнению, если указанные изменения не произойдут, то даже если люди вернутся в Украину, со временем следует ожидать вторую волну миграции. Но это уже будет миграция не с "тревожным рюкзачком", а в результате сознательного и системного решения людей покинуть страну.

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Напомним, согласно исследованию, которое провели общественная организация EasyBusines и Центр экономического восстановления при поддержке Министерства экономики, украинский государственный бюджет может обеднеть на сумму до 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

По предварительным прогнозам, на родину может вернуться только треть уехавших. По словам аналитиков, желание возвращаться у беженцев уменьшается в связи с обустройством и интеграцией в других странах. Так, украинцы начинают трудоустраиваться за границей, отдают детей в школы и сады, проходят курсы переквалификации.