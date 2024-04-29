Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Платитимуть до 2 500 євро — у Словаччині потрібні працівники на склад шоколадок Milka arrow

Платитимуть до 2 500 євро — у Словаччині потрібні працівники на склад шоколадок Milka

29 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на складі шоколадок Milka у Словаччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівники на складі шоколадок Milka. Фото ілюстративне: euro-rabota.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець, що розташоване неподалік від Братислави. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

Читайте також:
Платитимуть до 2 500 євро — у Словаччині потрібні працівники на склад шоколадок Milka - фото 1
Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи та переваги для працівників

Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За кожну годину роботи платитимуть 13,20 євро. За місяць можна заробити понад 2 500 євро. Працівникам надають житло в хостелі від фірми, з усіма зручностями. Для сімейних пар є можливість окремого розміщення. У разі, якщо людина хоче влаштуватися на склад, однак не має візи, роботодавець готовий допомогти оформити цей документ. Агентство надає: менеджера-координатора, легальне та офіційне оформлення, підтримку на всіх етапах працевлаштування, супроводження документації на всіх етапах.

Обов'язки працівників складу:

  • приймати партії шоколадок і розпаковувати їх для подальшого сортування та пакування;
  • сортувати та розміщувати шоколадки на складі, враховуючи особливості кожної партії;
  • пакувати шоколадки згідно зі встановленими стандартами безпеки та якості продукції;
  • перевіряти товари перед відправкою їх клієнтам;
  • стежити за чистотою та порядком на складі.

Вимоги до працівників

Робітники мають бути уважними до деталей і відповідальними, прагнути забезпечити високу якість роботи та продукції. Знати мову необов'язково, мати досвід роботи — теж: компанія готова навчати нових працівників.

Нагадаємо, у Норвегії потрібні працівники на підприємство, що займається пакуванням та маркуванням морепродуктів. На роботу запрошують чоловіків і жінок віком від 20 до 50 років. Працювати потрібно п'ять днів на тиждень. Щомісяця платитимуть від 4 100 євро.

Також ми писали про те, що українцям пропонують роботу на пакуванні та сортуванні печива Сarquiñoles у Барселоні. Працівників забезпечують безкоштовним проживанням у комфортабельному гуртожитку. Мати досвід роботи та знати мову необов'язково. За місяць роботи можна заробити від 2 200 євро.

робота
Словаччина
вакансії
закордон
зарплатня
шоколад

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри