Робота на складі шоколадок Milka у Словаччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівники на складі шоколадок Milka. Фото ілюстративне: euro-rabota.com

Українцям пропонують роботу на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець, що розташоване неподалік від Братислави. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи та переваги для працівників

Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За кожну годину роботи платитимуть 13,20 євро. За місяць можна заробити понад 2 500 євро. Працівникам надають житло в хостелі від фірми, з усіма зручностями. Для сімейних пар є можливість окремого розміщення. У разі, якщо людина хоче влаштуватися на склад, однак не має візи, роботодавець готовий допомогти оформити цей документ. Агентство надає: менеджера-координатора, легальне та офіційне оформлення, підтримку на всіх етапах працевлаштування, супроводження документації на всіх етапах.

Обов'язки працівників складу:

приймати партії шоколадок і розпаковувати їх для подальшого сортування та пакування;

сортувати та розміщувати шоколадки на складі, враховуючи особливості кожної партії;

пакувати шоколадки згідно зі встановленими стандартами безпеки та якості продукції;

перевіряти товари перед відправкою їх клієнтам;

стежити за чистотою та порядком на складі.

Вимоги до працівників

Робітники мають бути уважними до деталей і відповідальними, прагнути забезпечити високу якість роботи та продукції. Знати мову необов'язково, мати досвід роботи — теж: компанія готова навчати нових працівників.

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