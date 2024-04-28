Робота на пакуванні та сортуванні печива для українців в Іспанії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівники на фабриці печива. Фото ілюстративне: eurabota.com

Українцям пропонують роботу на пакуванні та сортуванні печива Сarquiñoles у Барселоні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 200 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8–12 годин щодня. Також є можливість працювати по вихідних та в нічні зміни. За кожну додаткову годину роботи нараховуватиметься 50% надбавки до ставки.

В обов'язки працівників входитиме:

для жінок: перевірка якості пакування, стікерування, робота зі сканером;

для чоловіків: пакування та сортування по картонних коробках.

Погодинна ставка: 12 євро за годину (нетто – чистими) + від 200 євро надбавки за сумлінну працю. Щомісяця можна заробляти 2 200–2 500 євро.

Вимоги до працівників та переваги роботи

Про певні вимоги до пакувальників в оголошенні не йдеться. Однією з переваг є безкоштовне проживання в комфортабельному гуртожитку. У гуртожитку є всі зручності: кухня, ванна кімната, пральна машина, інтернет, мікрохвильова піч, посуд. Мешканцям надають подушки та ковдри. Робочий одяг купувати не треба: його видають безкоштовно. Мати досвід роботи та знати мову необов'язково.

Нагадаємо, у Фінляндії шукають пакувальників для роботи в пивоварні. Потрібні чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років, які пакуватимуть та прийматимуть товар із виробничої лінії, оглядатимуть продукцію на брак і відповідатимуть за фасування. За місяць роботи на такій посаді можна заробити 3 100–3 400 євро.

Також ми писали про те, що в Норвегії потрібні працівники на підприємство, що займається пакуванням та маркуванням морепродуктів. На роботу запрошують чоловіків і жінок віком від 20 до 50 років. Працювати потрібно п'ять днів на тиждень. Щомісяця платитимуть від 4 100 євро.