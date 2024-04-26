Актуальні вакансії на підприємствах Норвегії для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду роботи, без знання мови

Робочий заводу тримає ящик з рибою. Фото ілюстративне: unikon.com

У Норвегії шукають робітників на підприємство, що займається пакуванням та маркуванням морепродуктів. Працедавець обіцяє зарплату від 4 100 євро на місяць ( майже 175 тис.грн) та два вихідних на тиждень. Знання норвезької, англійської мови — не потрібне.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті LAYBOARD.com у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Вакансія для українців, пакування морепродуктів у Норвегії. Фото: скриншот layboard.com

Що потрібно робити на заводі у Норвегії

В описі вакансії зазначається, що підприємство знаходиться у центральній Норвегії — місті Тронхейм. На цьому заводі сортують мідії, ікру, креветки та інші морепродукти. На роботу беруть чоловіків та жінок від 20 до 50 років.

Зокрема, для жінок передбачена праця на конвеєрі. А для чоловіків — на складі (завантаження і розвантаження продукції з використанням спеціального обладнання).

Заробітна плата та умови праці

Графік роботи на заводі у Норвегії: 5 днів на тиждень, тривалість робочої зміни — 8 годин. Але робітники можуть брати собі понаднормові години. Зарплатня — від 4 100 євро на місяць.

Роботодавець пропонує безкоштовне харчування працівникам (2 рази на день), а також житло. Це квартири, розраховані на 2-3 людини. Доїзд на роботу — на безкоштовному транспорті від підприємства.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на cкладі Gucci у столиці Німеччині Берліні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 5 500 євро щомісяця.

Також ми писали, що у Великобританії шукають працівників на ягідну фермі. Рободотавець пропонує вакансії чоловікам та жінкам від 18 до 55 років, без знання англійської мови. Середня зарплата — майже 200 тисяч гривень на місяць.