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Будут платить до 2 500 евро — в Словакии нужны работники на склад шоколадок Milka

29 апреля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на складе шоколадок Milka в Словакии — свежая вакансия, условия и зарплата
Сотрудники на составе шоколадок Milka. Фото иллюстративный: euro-rabota.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец, расположенном недалеко от Братиславы. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2 500 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы и преимущества для работников

График работы: пять дней в неделю по 8–12 часов в день. За каждый час работы будут платить 13,20 евро. В месяц можно заработать более 2 500 евро. Работникам предоставляют жилье в хостеле от фирмы со всеми удобствами. Для семейных пар есть возможность отдельного размещения. В случае, если человек хочет устроиться на склад, однако у него нет визы, работодатель готов помочь оформить этот документ. Агентство предоставляет: менеджера-координатора, легальное и официальное оформление, поддержку на всех этапах трудоустройства, сопровождение документации на всех этапах.

Обязанности работников склада:

  • принимать партии шоколадок и распаковывать их для последующей сортировки и упаковки;
  • сортировать и размещать шоколадки на складе, учитывая особенности каждой партии;
  • упаковывать шоколадки в соответствии с установленными стандартами безопасности и качества продукции;
  • проверять товары перед отправкой их клиентам;
  • следить за чистотой и порядком на складе.

Требования к работникам

Рабочие должны быть внимательны к деталям и ответственны, стремиться обеспечить высокое качество работы и продукции. Знать язык необязательно, иметь опыт работы тоже: компания готова обучать новых работников.

Напомним, в Норвегии нужны работники на предприятие, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Работать нужно пять дней в неделю. Ежемесячно будут платить от 4 100 евро.

Также мы писали о том, что украинцам предлагают работу на упаковке и сортировке печенья Сarquiñoles в Барселоне. Работников обеспечивают бесплатным проживанием в комфортабельном общежитии. Иметь опыт работы и знать язык необязательно. За месяц работы можно заработать от 2 200 евро.

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шоколад

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