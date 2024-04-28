Работа на упаковке и сортировке печенья для украинцев в Испании — свежая вакансия, условия и зарплата

Работники на фабрике печенья. Фото иллюстративное: eurabota.com

Украинцам предлагают работу на упаковке и сортировке печенья в Барселоне. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 200 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

График работы: пять дней в неделю по 8–12 часов в день. Также есть возможность работать по выходным и в ночные смены. За каждый дополнительный час работы будет начисляться 50% надбавки к ставке.

В обязанности работников будет входить:

для женщин: проверка качества упаковки, стикеровка, работа со сканером;

для мужчин: упаковка и сортировка по картонным коробкам.

Почасовая ставка: 12 евро в час (нетто — чистыми) + от 200 евро надбавки за добросовестный труд. Ежемесячно можно зарабатывать 2 200–2 500 евро.

Требования к работникам и преимущества работы

Об определенных требованиях к упаковщикам в объявлении речь не идет. Одним из преимуществ является бесплатное проживание в комфортабельном общежитии. В общежитии есть все удобства: кухня, ванная, стиральная машина, интернет, микроволновка, посуда. Жильцам предоставляют подушки и одеяла. Рабочую одежду покупать не надо: ее выдают бесплатно. Иметь опыт работы и знать язык необязательно.

Напомним, в Финляндии ищут упаковщиков для работы в пивоварне. Нужны мужчины и женщины от 18 до 55 лет, которые будут упаковывать и принимать товар с производственной линии, осматривать продукцию на брак и отвечать за фасовку. За месяц работы на такой должности можно заработать 3 100–3 400 евро.

Также мы писали о том, что в Норвегии нужны работники на предприятие, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Работать нужно пять дней в неделю. Ежемесячно будут платить от 4 100 евро.