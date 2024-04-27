Робота для українців на пивоварні в Фінляндії — вакансії без знання мови, з житлом і високою зп

Чоловік працює на пивоварні. Фото: freepik.com

На пивоварню в столицю Фінляндії Гельсінкі потрібні пакувальники. Для роботи підійдуть українці від 18 до 55 років. Роботодавець обіцяє платити від 3 100 до 3 400 євро в місяць, що становить понад 140 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті LAYBOARD.com у п'ятницю, 26 квітня.

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Робота на пивоварні у Фінляндії

Потрібні пакувальники — чоловіки, жінки, подружні пари від 18 до 55 років — на велику пивоварню в Гельсінкі. До обов'язків працівників входить упаковка та прийом товару з виробничої лінії, огляд продукції на брак, фасування.

Виробництво автоматизоване. За годину платять 14 євро, робочий день становить 8-10 годин, однак можна брати додаткові години, що залежить від обсягів роботи. Обов'язкових робочих днів на тиждень п'ять.

Роботодавець надає безкоштовне житло, працівник лише сплачує комунальні послуги, що вираховують із зарплати. У комфортабельні кімнати селять по 2-3 людей, парам дають окремі. Житло розміщене поблизу роботи.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що українцям пропонують роботу в Норвегії на підприємстві, що займається пакуванням та маркуванням морепродуктів. Працедавець обіцяє зарплату від 4 100 євро на місяць (майже 175 тис. грн) та два вихідні на тиждень.

Також ми писали, що для українців є робота на складі іграшок Disney у Франції. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 700 євро щомісяця.

Додамо, що шукають працівників на склад Gucci у Німеччині. Обіцяють забезпечити працівників житлом, а також заробітну плату від 5 500 євро на місяць.