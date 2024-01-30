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По 500 грн щомісяця — кому з українців компенсують вартість комуналки

30 січня 2024 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні послуги — деяким українцям допоможуть з оплатою за ЖКП
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У деяких українських регіонах місцева влада ухвалює програми підтримки населення, надаючи компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. Йдеться про найбільш вразливі категорії громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій.

Про це повідомляє видання Znaj.ua.

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Хто отримає грошову компенсацію на оплату комуналки

Як зазначається, деякі категорії громадян можуть розраховувати на щомісячні 500 гривень компенсації на оплату комунальних платіжок.

Зокрема, відповідне положення про компенсації за рахунок коштів місцевого бюджету ухвалили у Броварах Київської області.

Згідно з програмою підтримки, на щомісячну грошову компенсацію з оплати комунальних послуг зможуть претендувати тільки деякі категорії громадян. Знижку нададуть:

  • особам з інвалідністю першої групи загального захворювання — у 500 гривень;
  • особам з інвалідністю другої групи із зору — 500 гривень;
  • борцям за незалежність України у ХХ столітті — 500 гривень;
  • членам родин загиблих Героїв Небесної Сотні — 250 гривень;
  • почесним громадянам громади — 100% знижки на комуналки у межах середніх норм споживання.

При цьому нарахування щомісячної компенсації відбудеться за таких умов:

  • громадянин, який має право на пільгу, зареєстрований та проживає на території Броварської громади;
  • не отримує пільг відповідно до законодавства;
  • не надають житлові субсидії.

Для того, щоб отримати щомісячну допомогу, потрібно звернутись у місцеве управління соціального захисту, додає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

комунальні послуги
ЖКГ
фінансова допомога
послуги

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