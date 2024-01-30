Комунальні послуги — деяким українцям допоможуть з оплатою за ЖКП

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У деяких українських регіонах місцева влада ухвалює програми підтримки населення, надаючи компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів. Йдеться про найбільш вразливі категорії громадян, які відповідно до законодавства не отримують пільг та житлових субсидій.

Про це повідомляє видання Znaj.ua.

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Як зазначається, деякі категорії громадян можуть розраховувати на щомісячні 500 гривень компенсації на оплату комунальних платіжок.

Зокрема, відповідне положення про компенсації за рахунок коштів місцевого бюджету ухвалили у Броварах Київської області.

Згідно з програмою підтримки, на щомісячну грошову компенсацію з оплати комунальних послуг зможуть претендувати тільки деякі категорії громадян. Знижку нададуть:

особам з інвалідністю першої групи загального захворювання — у 500 гривень;

особам з інвалідністю другої групи із зору — 500 гривень;

борцям за незалежність України у ХХ столітті — 500 гривень;

членам родин загиблих Героїв Небесної Сотні — 250 гривень;

почесним громадянам громади — 100% знижки на комуналки у межах середніх норм споживання.

При цьому нарахування щомісячної компенсації відбудеться за таких умов:

громадянин, який має право на пільгу, зареєстрований та проживає на території Броварської громади;

не отримує пільг відповідно до законодавства;

не надають житлові субсидії.

Для того, щоб отримати щомісячну допомогу, потрібно звернутись у місцеве управління соціального захисту, додає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.