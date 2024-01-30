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По 500 грн ежемесячно — кому из украинцев компенсируют стоимость коммуналки

30 января 2024 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги — некоторым украинцам помогут с оплатой за ЖКУ
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В некоторых украинских регионах местные власти принимают программы поддержки населения, предоставляя компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов. Речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан, которые согласно законодательству не получают льгот и жилищных субсидий.

Об этом сообщает издание Znaj.ua.

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Некоторые категории граждан могут рассчитывать на ежемесячные 500 гривен компенсации на оплату коммунальных платежек.

В частности, соответствующее положение о компенсациях за счет средств местного бюджета было принято в Броварах Киевской области.

Согласно программе поддержки, на ежемесячную денежную компенсацию по оплате коммунальных услуг смогут претендовать только некоторые категории граждан. Скидку предоставят:

  • лицам с инвалидностью первой группы общего заболевания — в 500 гривен;
  • лицам с инвалидностью второй группы по зрению — 500 гривен;
  • борцам за независимость Украины в 20 веке — 500 гривен;
  • членам семей погибших Героев Небесной Сотни — 250 гривен;
  • почетным гражданам общины — 100% скидки на коммуналку в пределах средних норм потребления.

При этом начисление ежемесячной компенсации произойдет при следующих условиях:

  • гражданин, имеющий право на льготу, зарегистрирован и проживает на территории Броварской общины;
  • не получает льгот в соответствии с законодательством;
  • не предоставляют жилищные субсидии.

Для того, чтобы получить ежемесячное пособие, необходимо обратиться в местное управление социальной защиты, добавляет издание.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

коммунальные услуги
ЖКХ
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услуги

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