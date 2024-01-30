Коммунальные услуги — некоторым украинцам помогут с оплатой за ЖКУ

По 500 грн ежемесячно — кому из украинцев компенсируют стоимость коммуналки
В некоторых украинских регионах местные власти принимают программы поддержки населения, предоставляя компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов. Речь идет о наиболее уязвимых категориях граждан, которые согласно законодательству не получают льгот и жилищных субсидий.
Об этом сообщает издание Znaj.ua.
Кто получит денежную компенсацию на оплату коммуналки
Некоторые категории граждан могут рассчитывать на ежемесячные 500 гривен компенсации на оплату коммунальных платежек.
В частности, соответствующее положение о компенсациях за счет средств местного бюджета было принято в Броварах Киевской области.
Согласно программе поддержки, на ежемесячную денежную компенсацию по оплате коммунальных услуг смогут претендовать только некоторые категории граждан. Скидку предоставят:
- лицам с инвалидностью первой группы общего заболевания — в 500 гривен;
- лицам с инвалидностью второй группы по зрению — 500 гривен;
- борцам за независимость Украины в 20 веке — 500 гривен;
- членам семей погибших Героев Небесной Сотни — 250 гривен;
- почетным гражданам общины — 100% скидки на коммуналку в пределах средних норм потребления.
При этом начисление ежемесячной компенсации произойдет при следующих условиях:
- гражданин, имеющий право на льготу, зарегистрирован и проживает на территории Броварской общины;
- не получает льгот в соответствии с законодательством;
- не предоставляют жилищные субсидии.
Для того, чтобы получить ежемесячное пособие, необходимо обратиться в местное управление социальной защиты, добавляет издание.
Что еще стоит знать
Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.
Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
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