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Податки довоєнного рівня: Гетманцев розповів, коли скасують пільги для бізнесу

13 червня 2023 10:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки довоєнного рівня — відомо, коли скасують пільги для бізнесу
Голова Податкового комітету Данило Гетманцев. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а дещо пізніше.

Про це ЗМІ розповів очільник парламентського "фінансового" комітету Данило Гетманцев.

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Коли скасують пільги для бізнесу

Голова комітету наголосив, що проєкт закону №8401, який передбачає скасування "єдиного податку у 2%", чекає на друге читання. Парламентарі планують розглянути його наприкінці цього місяця. Водночас бізнесу слід готуватися до сплати податків за старою системою вже в серпні.

Напередодні представник Податкового комітету Ярослав Железняк повідомив в своєму Телеграм-каналі про відтермінування ухвалення відповідного рішення. 

Відповідний законопроєкт передбачає повернення податкових перевірок, штрафів, скасування пільг, встановлених на час війни для малого та середнього бізнесу. Зокрема, документ повинен скасувати:

  • єдиний податок у 2%;
  • пільги з оплати податку для першої та другої групи;
  • поновити документальні перевірки податківцями;
  • відновити штрафи за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування;
  • повернути штрафи за порушення використання касових апаратів.

Ухвалення відповідного проєкту закону прописано у списку вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках Меморандуму про співпрацю. У ньому йдеться про якнайшвидше повернення країни до довоєнного стану системи оподаткування.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив причини відтермінування ухвалення парламентом рішення про повернення довоєнного рівня податків для бізнесу.

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