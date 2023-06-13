Податки довоєнного рівня — відомо, коли скасують пільги для бізнесу

Голова Податкового комітету Данило Гетманцев. Фото: Новини. LIVE

Влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а дещо пізніше.

Про це ЗМІ розповів очільник парламентського "фінансового" комітету Данило Гетманцев.

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Коли скасують пільги для бізнесу

Голова комітету наголосив, що проєкт закону №8401, який передбачає скасування "єдиного податку у 2%", чекає на друге читання. Парламентарі планують розглянути його наприкінці цього місяця. Водночас бізнесу слід готуватися до сплати податків за старою системою вже в серпні.

Напередодні представник Податкового комітету Ярослав Железняк повідомив в своєму Телеграм-каналі про відтермінування ухвалення відповідного рішення.

Відповідний законопроєкт передбачає повернення податкових перевірок, штрафів, скасування пільг, встановлених на час війни для малого та середнього бізнесу. Зокрема, документ повинен скасувати:

єдиний податок у 2%;

пільги з оплати податку для першої та другої групи;

поновити документальні перевірки податківцями;

відновити штрафи за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування;

повернути штрафи за порушення використання касових апаратів.

Ухвалення відповідного проєкту закону прописано у списку вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках Меморандуму про співпрацю. У ньому йдеться про якнайшвидше повернення країни до довоєнного стану системи оподаткування.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив причини відтермінування ухвалення парламентом рішення про повернення довоєнного рівня податків для бізнесу.