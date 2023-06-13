Налоги довоенного уровня – известно, когда отменят льготы для бизнеса

Налоги довоенного уровня: Гетманцев рассказал, когда отменят льготы для бизнеса
Власти не отказались от планов возвращения страны на довоенную систему налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а несколько позже.
Об этом СМИ рассказал глава парламентского "финансового" комитета Даниил Гетманцев.
Когда отменят льготы для бизнеса
Глава комитета подчеркнул, что проект закона №8401, предусматривающий отмену "единого налога в 2%", ожидает второго чтения. Парламентарии планируют рассмотреть его в конце этого месяца. В то же время, бизнесу следует готовиться к уплате налогов по старой системе уже в августе.
Накануне представитель Налогового комитета Ярослав Железняк сообщил в своем Телеграмм-канале об отсрочке принятия решения.
Соответствующий законопроект предполагает возврат налоговых проверок, штрафов, отмену льгот, установленных на время войны для малого и среднего бизнеса. В частности, документ должен отменить:
- единый налог в 2%;
- льготы по оплате налога первой и второй группы;
- возобновить документальные проверки налоговиками;
- восстановить штрафы за нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование;
- вернуть штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов.
Принятие соответствующего проекта закона прописано в списке требований Международного валютного фонда (МВФ) в рамках Меморандума о сотрудничестве. В нем говорится о скорейшем возвращении страны на довоенное состояние системы налогообложения.
Напомним, первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк объяснил причины отсрочки принятия парламентом решения о возврате довоенного уровня налогов для бизнеса.