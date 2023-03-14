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Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

14 березня 2023 16:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Денис Шмигаль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Найперший ключовий пункт Плану — це безпека та оборона.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

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"Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії", — відзначив очільник уряду.

Серед ключових завдань у цій сфері, за його словами, передбачено:

  • Розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній.
  • Співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.
  • Залучення приватного сектору до розвитку оборонно-промислового комплексу. Державно-приватне партнерство. Технології подвійного призначення.
  • Розмінування деокупованих територій.
  • Реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського.

Що відомо про План дій

За словами прем’єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади цього року.

"Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", — зазначив Шмигаль.

Які завдання містить План

План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти.

"Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", — зазначив Шмигаль.

План пріоритетних дій уряду містить такі основні напрямки:

  • Безпека та оборона
  • Інтеграція в ЄС та НАТО
  • Енергетична безпека
  • Відбудова країни
  • Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу
  • Ветеранська політика
  • Безпечна, доступна та якісна освіта
  • Продовження децентралізації та регіональний розвиток
  • Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах
  • Ефективне державне управління
  • Наука та інновації для розвитку
  • Здорова нація
  • Санкційна політика та верховенство права
  • Захист довкілля

"За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проєктів та реформ, передбачених для його відомства", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З цієї суми додаткові 518 млрд грн будуть спрямовані на сектор безпеки й оборони.

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