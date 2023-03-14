Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль arrow

Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

14 марта 2023 16:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Денис Шмыгаль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кабинет министров на заседании 14 марта утвердил План приоритетных действий правительства на 2023 год. Первым ключевым пунктом Плана является безопасность и оборона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

"Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение украинской армии", — отметил глава правительства.

Среди ключевых задач в этой сфере, по его словам, предусмотрено:

  • Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
  • Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.
  • Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения.
  • Разминирование деоккупированных территорий.
  • Реализация формулы мира президента Владимира Зеленского.

Что известно о Плане действий

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти в текущем году.

"Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", — отметил Шмыгаль.

Какие задачи содержит План

План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты.

"Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины", — отметил Шмыгаль.

План приоритетных действий правительства содержит следующие основные направления:

  • Безопасность и оборона
  • Интеграция в ЕС и НАТО
  • Энергетическая безопасность
  • Восстановление страны
  • Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса
  • Ветеранская политика
  • Безопасное, доступное и качественное образование
  • Продолжение децентрализации и региональное развитие
  • Поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах
  • Эффективное государственное управление
  • Наука и инновации для развития
  • Здоровая нация
  • Санкционная политика и верховенство права
  • Защита окружающей среды

"По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства", — добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги — Резников

17:11 Бетербиев набросился на Усика из-за слов про российскую армию

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з фото

17:07 Прокуратура задержала чиновника Минобороны, который за деньги снимал мужчин с военного учета

17:05 Убывающая Луна в марте принесет тяжелые испытания трем знакам зодиака

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:50 В Одесской области из-за гриппа и ОРВИ чаще госпитализируют взрослых

16:49 США ищут новые способы наказания российских олигархов, — СМИ

16:43 Стивен Сигал посетил форум движения русофилов в москве и сделал громкое заявление

16:36 Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных на сборы

16:25 В Одесской области планируют установить более 60 тысяч "умных" счетчиков

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 17:10

Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги — Резников

None 14 Март 16:56

Бетербиев набросился на Усика из-за слов про российскую армию

None 14 Март 17:10

Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

None 14 Март 17:07

Прокуратура задержала чиновника Минобороны, который за деньги снимал мужчин с военного учета

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB