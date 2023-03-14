Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Кабинет министров на заседании 14 марта утвердил План приоритетных действий правительства на 2023 год. Первым ключевым пунктом Плана является безопасность и оборона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение украинской армии", — отметил глава правительства.

Среди ключевых задач в этой сфере, по его словам, предусмотрено:

Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.

Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.

Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения.

Разминирование деоккупированных территорий.

Реализация формулы мира президента Владимира Зеленского.

Что известно о Плане действий

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти в текущем году.

"Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", — отметил Шмыгаль.

Какие задачи содержит План

План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты.

"Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины", — отметил Шмыгаль.

План приоритетных действий правительства содержит следующие основные направления:

Безопасность и оборона

Интеграция в ЕС и НАТО

Энергетическая безопасность

Восстановление страны

Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса

Ветеранская политика

Безопасное, доступное и качественное образование

Продолжение децентрализации и региональное развитие

Поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах

Эффективное государственное управление

Наука и инновации для развития

Здоровая нация

Санкционная политика и верховенство права

Защита окружающей среды

"По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства", — добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.