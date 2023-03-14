Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль
Кабинет министров на заседании 14 марта утвердил План приоритетных действий правительства на 2023 год. Первым ключевым пунктом Плана является безопасность и оборона.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение украинской армии", — отметил глава правительства.
Среди ключевых задач в этой сфере, по его словам, предусмотрено:
- Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
- Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.
- Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения.
- Разминирование деоккупированных территорий.
- Реализация формулы мира президента Владимира Зеленского.
Что известно о Плане действий
По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти в текущем году.
"Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", — отметил Шмыгаль.
Какие задачи содержит План
План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты.
"Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины", — отметил Шмыгаль.
План приоритетных действий правительства содержит следующие основные направления:
- Безопасность и оборона
- Интеграция в ЕС и НАТО
- Энергетическая безопасность
- Восстановление страны
- Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса
- Ветеранская политика
- Безопасное, доступное и качественное образование
- Продолжение децентрализации и региональное развитие
- Поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах
- Эффективное государственное управление
- Наука и инновации для развития
- Здоровая нация
- Санкционная политика и верховенство права
- Защита окружающей среды
"По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства", — добавил Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.