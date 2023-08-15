Налоговики возьмутся за бизнес — кому готовиться к проверкам

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний и около 250 физлиц. В общей сложности на предмет нарушений промониторят почти 1,3 тыс. бизнесов.

Такой план обнародовала пресс-служба ГНС.

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Какие компании попали в списки на проверку

По информации Opendatabot, в частности, в списки включили 94 финансовые компании, из них — 15 банков, в том числе один государственный.

Из банков, где до конца года налоговая проведет проверки, следующие:

"Восток";

государственный Укргазбанк;

"Альянс";

Банк инвестиций и сбережений;

"Глобус";

"Украинский капитал";

Украинский строительно-инвестиционный банк;

Дойчебанк;

Альтбанк;

Первый инвестиционный банк;

РВС Банк.

Также в план проверок налоговиков попали 19 страховых компаний и их подразделения. В частности, УСО и ТАС.

Как сообщают в ГНС, большинство компаний из перечня работают с подакцизными товарами (алкогольные напитки, горючее и табачная продукция). Речь идет, в частности, об АЗС ОККО, Socar, "Укртранснафте", Carlsberg Ukraine.

Также налоговики проверят 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты, а также своевременности уплаты налога на доходы физлиц и ЕСВ. В этом списке — игорные бизнесы, в том числе "Фавбет".

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