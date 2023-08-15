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Налоговики проверят около 1,3 тыс. бизнесов: кому "готовить кошельки"

15 августа 2023 11:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоговики возьмутся за бизнес — кому готовиться к проверкам
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний и около 250 физлиц. В общей сложности на предмет нарушений промониторят почти 1,3 тыс. бизнесов.

Такой план обнародовала пресс-служба ГНС.

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Какие компании попали в списки на проверку

По информации Opendatabot, в частности, в списки включили 94 финансовые компании, из них — 15 банков, в том числе один государственный.

Из банков, где до конца года налоговая проведет проверки, следующие:

  • "Восток";
  • государственный Укргазбанк;
  • "Альянс";
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • "Глобус";
  • "Украинский капитал";
  • Украинский строительно-инвестиционный банк;
  • Дойчебанк;
  • Альтбанк;
  • Первый инвестиционный банк;
  • РВС Банк.

Также в план проверок налоговиков попали 19 страховых компаний и их подразделения. В частности, УСО и ТАС.

Как сообщают в ГНС, большинство компаний из перечня работают с подакцизными товарами (алкогольные напитки, горючее и табачная продукция). Речь идет, в частности, об АЗС ОККО, Socar, "Укртранснафте", Carlsberg Ukraine.

Также налоговики проверят 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты, а также своевременности уплаты налога на доходы физлиц и ЕСВ. В этом списке — игорные бизнесы, в том числе "Фавбет".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Собственное дело". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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