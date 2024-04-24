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Податкова назвала умови, за яких знімуть гроші з рахунків українців

24 квітня 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Блокування рахунків — податківці назвали умови, за яких знімуть гроші
Банківські картки. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським громадянам розповіли про умови, за яких можуть бути списані кошти з банківських рахунків. Йдеться про ситуації, коли виникла податкова заборгованість.

Про це інформує Державна податкова служба України (ДПС).

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Загроза списання коштів з рахунків

До представників податкової служби звернулися із запитанням, чи можуть фінустанови самовільно стягувати гроші з рахунків платників податків за появи податкових боргів, на основі платіжної інструкції на примусове списання.

Як розповіли у ДПС, якщо громадянин має борг, то стягнення коштів можливе за рішенням суду чи навіть без його участі, якщо податки не було сплачено упродовж 90 днів.

Тобто списання коштів як таке насамперед можливе за наявності рішення суду. При цьому відповідний процес охоплює не лише банківські рахунки, а також електронні гаманці громадян, їхні облікові записи в е-системі адміністрування ПДВ.

У разі винесення судового рішення справу передадуть до державної виконавчої служби для здійснення виконавчих заходів.

Проте існують певні винятки. Так, якщо громадянин не виконав податкові зобов'язання упродовж 90 днів, списання грошових коштів можливе без втручання суду. Податкова служба може розпочати таку процедуру. Однак бувають ситуації, коли відповідні заходи не застосовують, як приклад, коли борг перед державою не більший за суму податкової заборгованості.

У Податковій службі наголошують, що повідомлення про списання грошей — це конкретна вимога для негайного вирішення ситуації. У разі ухвалення такого рішення — стягнення відбуватиметься оперативно та без затримок.

Для того, щоб уникнути таких проблем, податківці рекомендують регулярно моніторити податкові зобов'язання, ретельно дотримуючись встановлених термінів їх виконання.

 

податки
Джерело: ДПС

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частину фізосіб-підприємців звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  та податки для фізосіб-підприємців.

суд
податки
Податкова служба
борги
гроші
банківські рахунки

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