Блокировка счетов — налоговики назвали условия, при которых снимут деньги

Банковские карты. Фото: Unsplush

Украинским гражданам рассказали об условиях, при которых могут быть списаны средства с банковских счетов. Речь идет о ситуациях, когда возникла налоговая задолженность.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС).

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Угроза списания средств со счетов

К представителям налоговой службы обратились с вопросом, могут ли финучреждения самовольно взимать деньги со счетов налогоплательщиков при появлении налоговых долгов на основе платежной инструкции на принудительное списание.

Как рассказали в ГНС, если у гражданина есть долг, то взыскание средств возможно по решению суда или даже без его участия, если налоги не были уплачены в течение 90 дней.

То есть списание средств как таковое, прежде всего, возможно при наличии решения суда. При этом соответствующий процесс охватывает не только банковские счета, но и электронные кошельки граждан, их учетные записи в е-системе администрирования НДС.

В случае вынесения судебного решения дело будет передано в государственную исполнительную службу для осуществления исполнительных мероприятий.

Однако существуют некоторые исключения. Так, если гражданин не выполнил налоговых обязательств в течение 90 дней, списание денежных средств возможно без вмешательства суда. Налоговая служба может приступить к такой процедуре. Однако бывают ситуации, когда соответствующие меры не применяют, как пример, когда долг перед государством не больше суммы налоговой задолженности.

В Налоговой службе подчеркивают, что сообщение о списании денег — это конкретное требование для немедленного разрешения ситуации. В случае принятия такого решения взыскание будет происходить оперативно и без задержек.

Для того, чтобы избежать таких проблем, налоговики рекомендуют регулярно мониторить налоговые обязательства, тщательно соблюдая установленные сроки их выполнения.

Источник: ДПС

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть физлиц-предпринимателей освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.