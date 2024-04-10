Податки в Україні — кого з ФОП звільнили від необхідності сплати

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В Україні частину фізосіб-підприємців (ФОП) звільнили від необхідності сплати єдиного податку. Це стосується підприємців, мобілізованих у період дії воєнного стану, які належать до першої та другої груп, і в яких немає підлеглих.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Хто може не платити податки

Як зазначають у ДПС, тимчасове звільнення від оподаткування передбачається під час воєнного стану для фізосіб-підприємців, яких мобілізували. Вони можуть не сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

єдиний соціальний внесок.

Що потрібно зробити ФОП

Податківці озвучили правила, за якими самозайняті українські громадяни можуть бути звільнені від оподаткування. Вони повинні упродовж десяти днів після демобілізації чи десяти днів після закінчення терміну реабілітації (у разі наявності травм), звернутися в орган доходів та зборів за місцем податкової реєстрації. Зокрема, для цього слід зібрати та подати такі документи:

заява;

копія військового квитка (інший документ, виданий держорганом, із даними про мобілізацію).

Призов на військову службу — офіційна підстава для неможливості виконання обов'язків платником податків-фізособою.

Якщо підприємець не може подати заяву, документи чи копії у встановлений термін, йому необхідно надати їх разом з можливістю виконання податкових обов'язків (подання звітності, реєстрація податкових накладних, сплата невиконаного податкового зобов'язання) — не пізніше ніж за 60 календарних днів з першого дня місяця за місяцем появи такої можливості.

Якщо податкова дійде висновку, що у ФОП дійсно не було можливості виконувати податкові зобов'язання, то за це не каратимуть.

Хоч цьогоріч в Україні не планують змінювати податкові ставки для малого та середнього бізнесу, проте через підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, змінились ліміти для різних груп "спрощенки" та розміри податків для всіх фізосіб-підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим змінився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податки для фізосіб-підприємців.