Інтернет-торгівля під загрозою — податкова посилює контроль

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Підприємці, які здійснюють розрахунки за продані товари готівкою або електронними платіжними засобами, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відомі як касові апарати. Невиконання цього правила може призвести до застосування штрафів. Важливо враховувати, що Державна податкова служба України (ДПСУ) проводитиме перевірки не тільки у фізичних магазинах, але й на інтернет-платформах, таких як OLX.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

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Кому потрібно використовувати РРО/ПРРО

Ця вимога застосовується до суб'єктів господарювання у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг і визначена Законом №265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

"ДПС акцентує, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є обов’язком кожного платника податків", — йдеться у повідомленні.

Українці, які реалізують товари чи надають послуги через соцмережі, повинні офіційно реєструвати свій бізнес і сплачувати відповідні податки, оскільки такий вид діяльності вважається підприємницькою. Невиконання цих вимог може призвести до негативних наслідків у вигляді адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Продавців, які не зареєстровані офіційно, можуть звинуватити у порушенні законодавства, зокрема у веденні господарської діяльності без необхідної реєстрації, використанні нелегальних методів оплати праці та ухиленні від сплати податків. Для уникнення подібних проблем перед початком торгівлі у соціальних мережах рекомендується здійснити реєстрацію підприємницької діяльності.

Які штрафи передбачені за невикористання РРО/ПРРО

Штрафи за торгівлю без касового апарату розраховуються залежно від обсягу чека та кількості порушень, згідно з такими умовами:

Перше порушення — 100% від суми продажу із зафіксованими порушеннями.

Друге та кожне наступне порушення — 150% від суми продажу із зафіксованими порушеннями.

Підприємцям, які порушують це правило, може бути нарахований штраф. Раніше він становив 25% від суми операцій без використання РРО за перше порушення і 50% за кожне наступне.

Податкова оновила Державний реєстр РРО

Державна податкова служба наказом від 29.12.2023 № 1122 виклала у новій редакції Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом ДПС від 21.12.2020 № 744. Оновлений Державний реєстр містить перелік 209 моделей РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також моделей РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Нагадаємо, із січня 2024 року підприємці в Україні мають сплачувати вищі розміри податків. Зокрема, віддати більше доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.