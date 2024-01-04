Интернет-торговля под угрозой — налоговая усиливает контроль

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Предприниматели, осуществляющие наличные расчеты или электронные платежные средства за проданные товары, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), известные как кассовые аппараты. Невыполнение этого правила может привести к применению штрафов. Важно учитывать, что Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) будет проводить проверки не только в физических магазинах, но и на интернет-платформах, таких как OLX.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины .

Читайте также:

Кому нужно использовать РРО/ПРРО

Это требование применяется к субъектам хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, и определено Законом №265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"ГНС акцентирует, что выполнение требований законодательства, напрямую или косвенно связанного с пополнением казны, является обязанностью каждого налогоплательщика", — говорится в сообщении.

Украинцы, реализующие товары или оказывающие услуги через соцсети, должны официально регистрировать свой бизнес и платить соответствующие налоги, поскольку такой вид деятельности считается предпринимательским. Несоблюдение этих требований может привести к негативным последствиям в виде административной или уголовной ответственности.

Продавцы, которые не зарегистрированы официально, могут быть обвинены в нарушении законодательства, в частности, в ведении предпринимательской деятельности без необходимой регистрации, использовании нелегальных методов оплаты труда и уклонении от уплаты налогов. Во избежание подобных проблем перед началом торговли в социальных сетях рекомендуется осуществить регистрацию предпринимательской деятельности.

Какие штрафы предусмотрены за неиспользование РРО/ПРРО

Штрафы за торговлю без кассового аппарата рассчитываются в зависимости от объема чека и количества нарушений согласно следующим условиям:

Первое нарушение — 100% от суммы продаж с зафиксированными нарушениями.

Второе и каждое последующее нарушение — 150% от суммы продаж с зафиксированными нарушениями.

Предпринимателям, нарушающим данное правило, может быть начислен штраф. Ранее он составлял 25% суммы операций без использования РРО за первое нарушение и 50% за каждое следующее.

Налоговая обновила Государственный реестр РРО

Государственная налоговая служба приказом от 29.12.2023 № 1122 изложила в новой редакции Государственный реестр регистраторов расчетных операций, утвержденный приказом ГНС от 21.12.2020 № 744. Обновленный Государственный реестр содержит перечень 209 моделей РРО, позволяющий первичное разрешение, а также моделей первичная регистрация которых запрещена.

Напомним, с января 2024 года предприниматели в Украине должны платить более высокие размеры налогов. В частности, отдать больше придется физлицам-предпринимателям, некоторым водителям и владельцам недвижимости.