Реєстрація бізнесу — скільки потрібно платити у 2024 році

Люди працюють з документами. Фото: Pexels

Адміністративний збір та плата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будуть стягуватися в розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який законом визначено на 1 січня 2024 року, в якому подаються відповідні документи для реєстрації або запиту на отримання відомостей з реєстру. Ці суми округлюються до найближчих 10 гривень.

Про це повідомляють фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2024 року, складає 3028 гривень.

Адмінзбір за держреєстрацію. Джерело: Південне міжрегіональне управління Мін'юсту

Не передбачено стягування адміністративного збору за державну реєстрацію у таких випадках:

внесення змін до інформації про професійні спілки, їхні організації чи об'єднання;

зміни в інформації про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, яке не є юридичною особою, включаючи зміни у статутних документах, пов'язані з їх адаптацією до вимог законів;

зміни в інформації про юридичних осіб та їхні документи, пов'язані з адміністративно-територіальною реформою України, а також зміни адреси юридичної особи чи місця проживання фізичної особи через перейменування вулиць, площ, майданів тощо.

Якщо законами визначений строк для адаптації, адміністративний збір не стягується при внесенні змін у визначений цими законами строк.

Якщо відмовлено в державній реєстрації, адміністративний збір не повертається. У випадку, якщо протягом місяця після відмови заявник повторно подає документи для реєстрації, адміністративний збір не стягується.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році українці, які мають бізнес та запросили на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримають більші суми компенсацій. Відповідні виплати прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка наступного року зросте.

Також ми писали про те, що у Міністерстві юстиції України закликають громадян, які мають непогашену заборгованість, готуватися до серйозних обмежень. Зокрема, у такому разі не зможуть відчужити чи придбати майно, а також виїхати за кордон.