Податки у 2024 році — кому і за що доведеться платити більше

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні з січня 2024 року громадяни мають платити вищі розміри податків. Зокрема, більше віддати доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.

Про це повідомляє видання Focus.ua.

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Податки для ФОП

Так, цьогоріч збільшиться розмір єдиного податку (ЄП), який мають сплачують підприємці на спрощеній системі оподаткування, а також мінімальний розмір єдиного соцвнеску, який роботодавці сплачують за своїх працівників у Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, єдиний податок для фізосіб-підприємців стане такий:

ФОП на І групі щомісячно платитимуть 302,8 грн на місяць;

ФОП на ІІ групі — 1,42 тис. грн.

Мінімальний страховий внесок щодо ЄСВ, який стосується всіх груп ФОП, становитиме 1,562 грн на місяць (січень-березень), водночас, із квітня, коли вдруге підвищиться мінімальна зарплатня, сягне 1,76 тис. грн.

При цьому ФОП І-ІІ груп, які зареєстровані на окупованих територіях чи на території ведення бойових дій, можуть не сплачувати єдиний податок та ЄСВ, однак саме несплата останнього погано позначиться на страховому стажі українців.

Податок на нерухомість та реєстрацію авто

Перший податок власники нерухомості платитимуть за попередній рік, однак за 2024 розмір зросте, тоді як торік був заморожений. Податок залежить від "мінімалки" станом на 1 січня минулого року, і становить 1,5% від її розміру за 1 квадратний метр. Йдеться про площу понад норму — за кожен додатковий метр — 100,5 грн.

Зміняться суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу реєстрацію легкових автомобілів в Україні. Він залежить від прожиткового мінімуму і від того, скільки коштує легковик (без ПДВ). За першу реєстрацію треба віддати:

3% — якщо авто коштує не більше 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499,62 тис. грн);

4% — якщо ціна авто більша за 165, але не вище 290 розмірів прожиткового мінімуму (499,62 тис. грн — 878,12 тис. грн);

5% — якщо коштує більше 290 розмірів прожиткового мінімуму — вище 878,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. Податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте 2024 року.