Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українці заплатять більше — нові розміри та види податків у 2024 році arrow

Українці заплатять більше — нові розміри та види податків у 2024 році

3 січня 2024 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки у 2024 році — кому і за що доведеться платити більше
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з січня 2024 року громадяни мають платити вищі розміри податків. Зокрема, більше віддати доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.

Про це повідомляє видання Focus.ua.

Читайте також:

Податки для ФОП

Так, цьогоріч збільшиться розмір єдиного податку (ЄП), який мають сплачують підприємці на спрощеній системі оподаткування, а також  мінімальний розмір єдиного соцвнеску, який роботодавці сплачують за своїх працівників у Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, єдиний податок для фізосіб-підприємців стане такий:

  • ФОП на І групі щомісячно платитимуть 302,8 грн на місяць;
  • ФОП на ІІ групі — 1,42 тис. грн.

Мінімальний страховий внесок щодо ЄСВ, який стосується всіх груп ФОП, становитиме 1,562 грн на місяць (січень-березень), водночас, із квітня, коли вдруге підвищиться мінімальна зарплатня, сягне 1,76 тис. грн.

При цьому ФОП І-ІІ груп, які зареєстровані на окупованих територіях чи на території ведення бойових дій, можуть не сплачувати єдиний податок та ЄСВ, однак саме несплата останнього погано позначиться на страховому стажі українців.

Податок на нерухомість та реєстрацію авто

Перший податок власники нерухомості платитимуть за попередній рік, однак за 2024 розмір зросте, тоді як торік був заморожений. Податок залежить від "мінімалки" станом на 1 січня минулого року, і становить 1,5% від її розміру за 1 квадратний метр. Йдеться про площу понад норму — за кожен додатковий метр — 100,5 грн.

Зміняться суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу реєстрацію легкових автомобілів в Україні. Він залежить від прожиткового мінімуму і від того, скільки коштує легковик (без ПДВ). За першу реєстрацію треба віддати:

  • 3% — якщо авто коштує не більше 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499,62 тис. грн);
  • 4% — якщо ціна авто більша за 165, але не вище 290 розмірів прожиткового мінімуму (499,62 тис. грн — 878,12 тис. грн);
  • 5% — якщо коштує більше 290 розмірів прожиткового мінімуму — вище 878,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. Податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі