Податок на нерухомість — кого штрафують за несплату

Під вимоги сплати підпадають не всі

В Україні у 2023 році діють нові правила сплати податку на нерухомість. Під вимоги підпадають не всі.

Про всі деталі щодо сплати такого податку повідомляють Новини.LIVE.

Хто може не платити податок на нерухомість

Відповідно до нових правил, від сплати податку звільняються власники житла на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих територіях. Однак дане питання залишається неврегульованим, адже уряд ще не затвердив Порядок визнання нерухомості непридатною для проживання через бойові дії.

Кому потрібно платити податок

Цього року податок на нерухомість повинні платити українці, які мають:

квартиру, загальна площа якої понад 60 кв. м;

житловий будинок — понад 120 кв. м;

різними типи об'єктів житлової нерухомості, тобто, квартира та будинок — понад 180 кв. м.

При цьому тепер є ще одне правило. У разі, якщо площа квартири більша за 300 кв. м, а площа будинку перевищує 600 кв. м, то розмір податку збільшиться на 25 тисяч гривень.

Обсяг такого податку за один квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. Тобто, зараз цей відсоток — на рівні 97,5 гривні.

Розраховують суму за формулою:

загальна площа — пільгова площа (на яку не нараховується податок) х ставка податку = сума податку.

Після того, як приватні власники отримають податкове повідомлення-рішення, потрібно сплатити податок упродовж 60 днів, компанія — авансовими траншами щокварталу до 30 числа місяця.

Якщо таке повідомлення не надійшло у встановлений термін, то платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату.

Яке покарання передбачене у разі несплати

Якщо податок було сплачено несвоєчасно, то передбачається нарахування штрафу. Якщо сплата затрималась до 30 календарних днів, то розмір штрафу становитиме 5% від суми заборгованості, якщо більше 30 календарних днів — 10%.

У разі помилки у податковому повідомленні

У таких випадках необхідно звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за податковою адресою для звірення інформації. До заяви потрібно додати оригінали документів, які підтверджують відомості, на які посилається платник податків. Зокрема, документи на право власності.

Якщо заяву розглянуть, а податкова погодиться з наданими аргументами, то попереднє повідомлення-рішення анулюють, пояснюють юристи.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.