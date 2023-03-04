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Налог на недвижимость: кого теперь штрафуют за неуплату

4 марта 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Налог на недвижимость - кого штрафуют за неуплату
Под требования оплаты подпадают не все
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в 2023 году действуют новые правила уплаты налога на недвижимость. Под требования подпадают не все.

Обо всех деталях по уплате такого налога сообщают Новини.LIVE.

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Согласно новым правилам, от уплаты налога освобождаются собственники жилья на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях. Однако данный вопрос остается неурегулированным, ведь правительство еще не утвердило порядок признания недвижимости непригодной для проживания из-за боевых действий.

Кому нужно платить налог

В этом году налог на недвижимость должны платить украинцы, которые имеют:

  • квартиру, общая площадь которой более 60 кв. м;
  • жилой дом — более 120 кв. м;
  • разные типы объектов жилой недвижимости, то есть, квартира и дом — более 180 кв. м.

При этом теперь есть еще одно правило. В случае, если площадь квартиры больше 300 кв. м, а площадь дома превышает 600 кв. м, то размер налога увеличится на 25 тысяч гривен.

Объем такого налога за квадратный метр не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы. То есть, сейчас этот процент — на уровне 97,5 гривны.

Рассчитывают сумму по формуле:

  • общая площадь — льготная площадь (на которую не начисляется налог) х ставка налога = сумма налога.

После того, как частные собственники получат налоговое уведомление-решение, нужно уплатить налог в течение 60 дней, компании — авансовыми траншами ежеквартально до 30 числа месяца.

Если такое уведомление не поступило в установленный срок, то налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату.

Какое наказание предусмотрено в случае неуплаты

Если налог уплачен несвоевременно, то предполагается начисление штрафа. Если уплата задержалась до 30 календарных дней, то размер штрафа составит 5% суммы задолженности, если более 30 календарных дней — 10%.

В случае ошибки в налоговом уведомлении

В таких случаях необходимо обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган за налоговым адресом для сверки информации. К заявлению нужно добавить оригиналы документов, подтверждающих сведения, на которые ссылается налогоплательщик. В частности, документы о праве собственности.

Если заявление будет рассмотрено, а налоговая согласится с предоставленными аргументами, то предварительное уведомление-решение аннулируют, объясняют юристы.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховной Раде.

Ранее расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

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