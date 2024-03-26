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Подорожчання долара — НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

26 березня 2024 09:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Долар дорожчає — Нацбанк повідомив, що змінить ситуацію на ринку
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український валютний ринок чекає гарантоване збереження стійкості. У цьому мають посприяти надходження в Україну міжнародної фінансової допомоги.

Про це  заявили у Національному банку України (НБУ).

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Забезпечення курсової стійкості

Там зазначили, що наприкінці лютого поточного року Рада Європейського Союзу схвалила рішення про започаткування інструменту Ukraine Facility з обсягом у 50 млрд євро на 2024-2027 роки. В його рамках у березні-квітні Україна отримає перехідне фінансування у кілька мільярдів євро. Це, зокрема, забезпечить курсову стійкість.

"Загалом у березні-квітні Україна може отримати понад 10 млрд доларів. Це дасть змогу наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на валютному ринку

Як повідомляють в НБУ, активна присутність регулятора на валютному ринку з урахуванням принципів керованої гнучкості мала сприятливий ефект для двосторонніх коливань обмінного курсу, збільшенню глибини валютного ринку, а також стабілізації курсових очікувань, що послабило спекулятивні мотиви гри проти гривні.

"Помітний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема щодо заходів з повернення валютної виручки в Україну. Все це дало змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу валюти", — зазначили в НБУ.

Варто зауважити, що з 18 по 22 березня Національний банк посилив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу зріс у понад двічі.

У цей час національна валюта суттєво знецінилась. 26 березня НБУ знову підвищив офіційний курс американської валюти до історично рекордного рівня: до 39,22 грн (+0,32).

На готівковому ринку долар теж продовжує стрімко зростати. Купують за 38,96 грн (+0,20), продають — за 39,46 грн (+0,19). Тиждень тому було: у купівлі — 38,06 грн (0,00), у продажу — 38,56 грн (+0,01).

 

курс валют
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Також у лютому обсяг гривневих депозитів громадян в українських банках підвищився майже до рівня початку 2024 року. Таким чином, на рахунки повернулися кошти, зняті у січні.

НБУ
фінансова допомога
курс долара
долар
валюта

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