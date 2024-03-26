Доллар дорожает — Нацбанк сообщил, что изменит ситуацию на рынке

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский валютный рынок ожидает гарантированное сохранение устойчивости. В этом должны помочь поступления в Украину международной финансовой помощи.

Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Обеспечение курсовой стойкости

Там отметили, что в конце февраля текущего года Совет Европейского Союза одобрил решение о создании инструмента Ukraine Facility с объемом в 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках в марте-апреле Украина получит переходное финансирование в несколько миллиардов евро. Это, в частности, обеспечит курсовую стойкость.

"В общем, в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию", — говорится в сообщении.

Ситуация на валютном рынке

Как сообщают в НБУ, активное присутствие регулятора на валютном рынке с учетом принципов управляемой гибкости имело благоприятный эффект для двусторонних колебаний обменного курса, увеличению глубины валютного рынка, а также стабилизации курсовых ожиданий, что ослабило спекулятивные мотивы игры против гривны.

"Заметный эффект имело и усиление валютного надзора, в частности, по мерам по возвращению валютной выручки в Украину. Все это позволило НБУ ощутимо сократить интервенции по продаже валюты", — отметили в НБУ.

Следует отметить, что с 18 по 22 марта Национальный банк усилил поддержку курса гривны продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи вырос более чем в два раза.

В то время национальная валюта существенно обесценилась. 26 марта НБУ снова повысил официальный курс американской валюты до исторически рекордного уровня: до 39,22 грн (+0,32).

На наличном рынке доллар тоже продолжает стремительно расти. Покупают за 38,96 грн (+0,20), продают — за 39,46 грн (+0,19). Неделю назад было: в покупке — 38,06 грн (0,00), в продаже — 38,56 грн (+0,01).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Также в феврале объем гривневых депозитов граждан в украинских банках повысился почти до начала 2024 года. Таким образом, на счета вернулись денежные средства, снятые в январе.