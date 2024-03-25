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ПриватБанк та Ощадбанк різко підвищили курс долара — деталі

25 березня 2024 22:25
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 26 березня — долар різко зріс у вартості
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку знову б'є чергові рекорди. На вівторок, 26 березня, Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс на історичному рівні.

Про це інформують Нацбанк та сайти моніторингу ситуації на валютному ринку.

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За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

  • долар — 39,22 грн (+0,32);
  • євро — 42,49 12 грн (+0,37);
  • злотий — 9,86 75 грн (+0,11).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар на готівковому ринку активно дорожчає. У купівлі коштує 38,96 грн (+0,20), у продажу — 39,46 грн (+0,19). Євро у купівлі становить 42,21 грн (+0,14), у продажу — 42,92 грн (+0,11).

ПриватБанк купує долар за 38,85 грн (+0,20), продає — за 39,45 грн (+0,20). У Райффайзен Банку у купівлі коштує 38,95 грн (+0,05), у продажу — 39,39 грн (+0,09). Ощадбанк долар купує за 39,00 грн (+0,10), продає — за 39,55 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках долар купують дорожче — за 39,28 грн (+0,18), продають — за 39,40 грн (+0,15). Євровалюта коштує у купівлі 42,75 грн (+0,13), у продажу — 42,95 грн (+0,09).

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Нагадаємо, НБУ посилив підтримку курсу гривні з 18 по 22 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу зріс у понад двічі.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

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